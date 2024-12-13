4

Step 4

Exportieren und Teilen Sie Ihr Video

Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Qualität. Dieser entscheidende letzte Schritt stellt sicher, dass Ihr professionelles, hochwertiges Werbevideo bereit ist, auf allen Plattformen geteilt zu werden, um mehr Teilnehmer für Ihr Schulungsprogramm zu gewinnen.