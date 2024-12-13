Erstellen Sie Schulungsprogramm-Werbevideos, die Engagement fördern

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungsvideos. Verwandeln Sie Ihre Skripte in professionelle, hochwertige Inhalte mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript.

402/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für IT-Fachleute, das ein neues spezialisiertes Schulungsprogramm hervorhebt. Diese Schulungsvideoproduktion sollte saubere, professionelle Visuals mit instruktiven animierten Elementen und klarem Audio enthalten, wobei HeyGens AI-Avatare komplexe Informationen ansprechend präsentieren, ohne dass ein menschlicher Moderator erforderlich ist.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Rekrutierungsvideo für Unternehmens-HR-Teams, das ein bevorstehendes Führungsentwicklungsprogramm bewirbt. Das Video sollte einen dynamischen, informativen visuellen Stil mit prägnanter Erzählung haben und effiziente Planung Ihrer Videos betonen. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens Voiceover-Generierung konsistente, hochwertige Audioausgabe über verschiedene Programmmodule hinweg bieten kann.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Einführungsvideo für Online-Lernende, das einen Vorgeschmack auf einen neuen 'How-to'-Kurs bietet. Die Visuals sollten hell und benutzerfreundlich sein, ähnlich einer interaktiven Benutzeroberfläche, mit klarer, zugänglicher Erzählung. Stellen Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis sicher, indem Sie die automatische Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen präsentieren, die die Gesamtqualität der Schulungsvideos verbessert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsprogramm-Werbevideos erstellt

Erstellen Sie überzeugende Werbevideos für Ihre Schulungsprogramme effizient, indem Sie Ihr Publikum mit professionellen Visuals und klarer Botschaft ansprechen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Entwickeln Sie ein prägnantes und ansprechendes Skript, das die wichtigsten Vorteile Ihres Schulungsprogramms hervorhebt. Nutzen Sie die Funktion "Text-zu-Video aus Skript", um Ihren Text schnell in eine dynamische Videogrundlage zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator und Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "KI-Avataren", um Ihre Marke oder Botschaft zu repräsentieren. Integrieren Sie relevantes Material aus der Stock-Bibliothek oder laden Sie Ihr eigenes hoch, um wichtige Punkte zu veranschaulichen und ansprechende Schulungsvideos zu erstellen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Verbesserungen hinzu
Personalisieren Sie Ihr Werbevideo mit dem einzigartigen Stil Ihrer Marke. Wenden Sie "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" an, um Konsistenz zu gewährleisten, und fügen Sie Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit und Zuschauerengagement hinzu.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Qualität. Dieser entscheidende letzte Schritt stellt sicher, dass Ihr professionelles, hochwertiges Werbevideo bereit ist, auf allen Plattformen geteilt zu werden, um mehr Teilnehmer für Ihr Schulungsprogramm zu gewinnen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie wirkungsvolle Werbeanzeigen

.

Erstellen Sie schnell leistungsstarke KI-Videoanzeigen, um Ihre Schulungsprogramme effektiv zu bewerben, Aufmerksamkeit zu erregen und Anmeldungen mühelos zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Schulungsvideos effizient zu erstellen?

HeyGens KI-gestützte Plattform ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Schulungsvideos aus einem Skript zu erstellen, indem Sie KI-Avatare und Voiceovers verwenden, was Ihre Schulungsvideoproduktion erheblich vereinfacht.

Kann HeyGen bei der Planung und Produktion von animierten Schulungsvideos helfen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre kreative Vision für animierte Videos zum Leben zu erwecken, indem es eine Vielzahl von KI-Avataren und Vorlagen bietet, die bei der Planung und Produktion Ihrer Videos helfen.

Wie stellt HeyGen sicher, dass Audio und Video für Schulungsinhalte von hoher Qualität sind?

HeyGen bietet fortschrittliche Voiceover-Generierung und fügt automatisch Untertitel und Captions hinzu, um sicherzustellen, dass alle Ihre Schulungsinhalte eine hohe Audio- und Videoqualität aufweisen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung wirkungsvoller Schulungsprogramm-Werbevideos?

Mit HeyGen können Sie Schulungsprogramm-Werbevideos direkt aus einem Skript erstellen, indem Sie anpassbare Vorlagen und Branding-Kontrollen nutzen, um Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo