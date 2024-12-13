Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Schulungsvideos für Reiseleiter mit KI-Präsentatoren zu erstellen, um ein menschliches Element und Persönlichkeit hinzuzufügen. Sie können ein Skript und ein Storyboard entwickeln, um sicherzustellen, dass ein überzeugender Kommentar für Ihre Videoeinführung entsteht, der bei Ihrem Publikum Anklang findet.