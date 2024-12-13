HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten in all Ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jede technische Erklärung und jedes Demonstrationsvideo, das Sie erstellen, konsistent und professionell ist und das Image Ihrer Marke stärkt.