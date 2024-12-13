Erstellen Sie Schulungsvideos zur Tool-Einführung mit AI

Beschleunigen Sie die Einführung digitaler Tools. Verwandeln Sie Skripte in ansprechende Videos mit HeyGens leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich einen häufigen Benutzerkonflikt mit einer bestimmten Softwarefunktion vor. Erstellen Sie ein 60-sekündiges detailliertes Video-Tutorial, das eine Schritt-für-Schritt-Lösung demonstriert, speziell für bestehende Benutzer, die tiefere Kenntnisse suchen. Der visuelle Stil sollte sauber und präzise sein, mit Bildschirmaufnahmen, die kritische Aktionen hervorheben, und einem professionellen Text-zu-Video-Voiceover. Dieses Schulungsvideo dient als unschätzbare just-in-time Anleitung.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für neue Kunden, das zeigt, wie man leicht auf Selbsthilfe-Ressourcen innerhalb Ihres Produkts zugreifen kann. Das Video sollte einen freundlichen, zugänglichen visuellen Stil mit lebendigem On-Screen-Text und einer beruhigenden Stimme haben, um volle Zugänglichkeit mit automatischen Untertiteln zu gewährleisten. Dieses Kundenbildungselement zielt darauf ab, Benutzer zu befähigen, eigenständig Antworten zu finden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Update für ein bestehendes Schulungsmodul für Remote-Teams, das sich auf die Einführung einer neuen Funktion konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell, aber dynamisch sein, mit anpassbaren Vorlagen und Szenen, um die Markenkonsistenz zu wahren, begleitet von einer klaren Stimme. Dieses Schulungsvideo zur Tool-Einführung stellt sicher, dass alle Teammitglieder, unabhängig von ihrem Standort, konsistente und aktuelle Informationen erhalten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Schulungsvideos zur Tool-Einführung funktioniert

Produzieren Sie schnell ansprechende und informative Schulungsvideos, die die Einführung digitaler Tools mit AI-gestützter Videoerstellung vorantreiben.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Entwickeln Sie Ihre Erzählung oder fügen Sie vorhandene Inhalte direkt in HeyGen ein. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Ihren Text in dynamische Schulungsinhalte zur Tool-Einführung zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare und Vorlagen
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen, um Ihre Schulungsinhalte visuell darzustellen. Dies macht Ihre Anleitungen zur Einführung digitaler Tools ansprechender und professioneller.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Untertitel an
Integrieren Sie die Identität Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen (Logo, Farben). Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit für Ihr Publikum, indem Sie präzise Untertitel hinzufügen, um die Kundenbildung zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporten, um auf jede Plattform zu passen. Produzieren Sie hochwertige Selbsthilfe-Ressourcen für Ihr Team oder Ihre Kunden, bereit zur Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Konzepte

.

Verwandeln Sie komplexe Tool-Funktionalitäten in leicht verständliche Video-Tutorials, um komplexe Themen für eine schnellere und effektivere Einführung zu vereinfachen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen kreativen Prozess bei der Entwicklung von Video-Tutorials verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihren kreativen Prozess für Video-Tutorials zu optimieren, indem es Skripte in dynamische Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen verwandelt. Sie können ansprechende Bildungsinhalte und interaktive Anleitungen einfach erstellen, ohne komplexe Filmequipment zu benötigen.

Kann HeyGen bei der Erstellung effektiver Schulungsvideos zur Tool-Einführung für mein Team helfen?

Absolut! HeyGen ist darauf ausgelegt, die Erstellung wirkungsvoller Schulungsvideos zur Tool-Einführung zu vereinfachen. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, AI-Voiceovers und Untertitelgenerierung, um klare, konsistente just-in-time Anleitungen und Selbsthilfe-Ressourcen für die Einführung digitaler Tools bereitzustellen.

Was macht die AI-Videoerstellung mit HeyGen zu einer überlegenen Wahl für die Kundenbildung?

HeyGen bietet eine hocheffiziente und skalierbare Lösung für die Kundenbildung durch AI-Videoerstellung. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, professionelle Videoinhalte aus Textskripten zu generieren, komplett mit anpassbaren AI-Avataren und Branding-Kontrollen, um konsistente Video-Tutorials über alle Ihre Materialien hinweg sicherzustellen.

Unterstützt HeyGen die Integration von Brand Kits für konsistente Videoinhalte?

Ja, HeyGen unterstützt vollständig die Integration von Brand Kits, um sicherzustellen, dass alle Ihre Videoinhalte mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können benutzerdefinierte Logos, Farben und Schriftarten mit unseren Branding-Kontrollen und anpassbaren Vorlagen anwenden, um ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild für Ihre Schulungsvideos und interaktiven Anleitungen zu wahren.

