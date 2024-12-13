Ja, HeyGen unterstützt vollständig die Integration von Brand Kits, um sicherzustellen, dass alle Ihre Videoinhalte mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können benutzerdefinierte Logos, Farben und Schriftarten mit unseren Branding-Kontrollen und anpassbaren Vorlagen anwenden, um ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild für Ihre Schulungsvideos und interaktiven Anleitungen zu wahren.