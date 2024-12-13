Erstellen Sie Tonfall-Schulungsvideos mit KI-Geschwindigkeit

Fördern Sie konsistente Markenkommunikation und beschleunigen Sie das Markenidentitätstraining für Marketer mit den leistungsstarken KI-Avataren von HeyGen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Anleitungsvideo für Marketer, das zeigt, wie man einen konsistenten Tonfall über alle Inhalte hinweg beibehält. Die visuellen Elemente sollten hell und illustrativ sein, ergänzt durch eine fröhliche, freundliche KI-Stimme, die einfach mit HeyGen's Sprachgenerierungsfunktion erstellt werden kann.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo zur Markenidentität für die Einarbeitung neuer Vertriebsteams, das effektive Kommunikationsstrategien in einem konsistenten Ton demonstriert. Das Video sollte realistische, szenariobasierte Visualisierungen und einen selbstbewussten, überzeugenden Ton enthalten, der leicht durch die Umwandlung eines detaillierten Skripts in ein Video mit HeyGen's Text-zu-Video-Funktion erreicht werden kann.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges eLearning-Modul, das sich auf die Erstellung effektiver Tonfall-Schulungsvideos als Teil einer umfassenderen Inhaltsstrategie konzentriert. Verwenden Sie einen infografikartigen visuellen Ansatz mit einer ruhigen, lehrreichen Erzählung und stellen Sie die Zugänglichkeit durch HeyGen's automatische Untertitel-/Caption-Funktion sicher.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Tonfall-Schulungsvideos erstellt

Entwickeln Sie ansprechende und konsistente Tonfall-Schulungsvideos effizient, um sicherzustellen, dass Ihre Teams mit einer einheitlichen Markenbotschaft kommunizieren.

1
Step 1
Erstellen Sie ein Skript und eine Szene
Beginnen Sie Ihre Inhaltserstellung, indem Sie ein klares Skript schreiben, das Ihren gewünschten Tonfall umreißt. Wählen Sie dann aus einer Vielzahl von HeyGen-Vorlagen und -Szenen, um die visuelle Bühne für Ihr Training zu setzen.
2
Step 2
Wählen Sie einen KI-Avatar
Verbessern Sie Ihre Schulungsvideos, indem Sie einen KI-Avatar auswählen, der Ihre Marke am besten repräsentiert. Dieses visuelle Element, kombiniert mit generierten Sprachaufnahmen, erweckt Ihre Anweisungen zum Leben und macht komplexe Konzepte leicht verständlich.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenrichtlinien an
Sorgen Sie für konsistente Markenkommunikation, indem Sie Ihre Markenrichtlinien direkt in Ihr Video integrieren. Verwenden Sie HeyGen's Branding-Kontrollen, um Logos hinzuzufügen, Farben anzupassen und andere visuelle Elemente anzuwenden, die Ihre Markenidentität verstärken.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen Sie Ihr Training
Sobald Ihr Tonfall-Schulungsvideo fertig ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis. Teilen Sie Ihre hochwertigen Schulungsvideos auf allen relevanten Plattformen, um Ihre Teams effektiv zu schulen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Konsistente Micro-Learning-Inhalte erstellen

.

Erstellen Sie schnell kurze, ansprechende Videoclips für interne oder externe Plattformen, um die Markenbotschaft und den Tonfall konsistent zu verstärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Tonfall-Schulungsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht die schnelle Erstellung von ansprechenden Tonfall-Schulungsvideos mit KI-Avataren und KI-Stimmen. Dieser KI-gesteuerte Ansatz sorgt für konsistente Markenkommunikation in all Ihren Schulungsinhalten und macht die Videoproduktion schneller und effizienter.

Welche Vorteile bietet HeyGen für das Markenidentitätstraining oder die Einarbeitung im Vertrieb?

HeyGen befähigt HR-Teams und Marketer, Markenidentitätstrainings und Einarbeitungsvideos für Vertriebsteams schnell zu produzieren. Dies führt zu konsistenter Markenkommunikation und verbesserten eLearning-Erfahrungen für neue Mitarbeiter und Angestellte.

Wie stellt HeyGen konsistente Markenkommunikation in der Inhaltserstellung sicher?

HeyGen nutzt anpassbare KI-Avatare und eine Vielzahl von KI-Stimmen, um konsistente Markenkommunikation zu gewährleisten. Benutzer können auch ihre Markenrichtlinien und Logos einbinden, um sicherzustellen, dass alle Inhalte mit dem gewünschten Tonfall übereinstimmen.

Kann HeyGen die Produktion hochwertiger Schulungsvideos beschleunigen?

Ja, HeyGen beschleunigt die Produktion professioneller Schulungsvideos erheblich. Seine Text-zu-Video-Fähigkeiten, kombiniert mit einer Bibliothek von Vorlagen, optimieren Ihre Inhaltsstrategie und reduzieren die Gesamtproduktionszeit von Videos.

