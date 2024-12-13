Erstellen Sie Tonrichtlinien-Videos: Meistern Sie Ihre Markenstimme

Sichern Sie Markenkonsistenz in allen Kommunikationen. Verwandeln Sie Ihre Videoskripte in fesselnde Tonrichtlinien-Videos mit unseren fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für HR-Teams und interne Kommunikationsspezialisten, das die Erstellung einer "Tonrichtlinien-Vorlage" demonstriert. Dieses Video sollte einen informativen und lehrreichen visuellen Stil haben, mit klaren Grafiken und einer freundlichen, ermutigenden Stimme. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um detaillierte Anweisungen mühelos in eine dynamische Präsentation zu verwandeln, ergänzt durch "Untertitel" für Zugänglichkeit und Klarheit, um einen "konsistenten Ton" in allen internen Kommunikationen sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo für Content-Ersteller und Kleinunternehmer, das zeigt, wie sie ihre "Markenpersönlichkeit" durch fesselnde Erzählungen definieren und verkörpern können. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und modern sein, mit peppiger Musik und energiegeladenen Visuals. Integrieren Sie HeyGens vielfältige "Vorlagen & Szenen", um auffällige Hintergründe zu schaffen und verschiedene Aspekte der Markenpersönlichkeit zu präsentieren, und stellen Sie sicher, dass das Endergebnis für verschiedene Plattformen optimiert werden kann, indem Sie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" verwenden, um "fesselnde Videos" zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Thought-Leadership-Video für Freiberufler und Marketingagenturen vor, das die strategische Bedeutung eines gut definierten "Videoskripts" für die Aufrechterhaltung von "konsistentem, markengerechtem Inhalt" diskutiert. Das Video sollte einen eleganten, expertengeführten visuellen Ansatz mit einer überzeugenden und autoritativen Stimme präsentieren. Nutzen Sie HeyGens Fähigkeit, "Text-zu-Video aus Skript" zu generieren, um schriftliche Konzepte nahtlos in polierte Visuals zu verwandeln, und integrieren Sie professionelle Visuals aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um Glaubwürdigkeit und visuelle Attraktivität zu erhöhen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Tonrichtlinien-Videos erstellt

Erstellen Sie schnell und effektiv klare, konsistente Tonrichtlinien mit fesselnden, AI-gestützten Videos, um sicherzustellen, dass die Botschaft Ihrer Marke immer ankommt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Skizzierung des gewünschten Tonfalls Ihrer Marke, einschließlich spezifischer Sprache und Kommunikationsstile, in einem detaillierten "Videoskript". Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Fähigkeiten, um Ihre schriftlichen Inhalte nahtlos in eine Grundlage für Ihr Richtlinienvideo zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie einen "AI-Sprecher" aus HeyGens vielfältiger Bibliothek, der am besten die Persönlichkeit und Werte Ihrer Marke verkörpert. Dieser ausgewählte AI-Avatar wird Ihre Tonrichtlinien visuell vermitteln und sie für Ihr Team ansprechender und einprägsamer machen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle und Branding-Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihre "fesselnden Videos", indem Sie relevante Visuals aus der Medienbibliothek integrieren und die einzigartigen "Branding-Kontrollen" Ihrer Marke anwenden. Stellen Sie sicher, dass Logos, Farben und andere visuelle Elemente mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen, um eine polierte Präsentation zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Richtlinien
Finalisieren Sie Ihr Tonrichtlinien-Video, indem Sie "Untertitel" für die Zugänglichkeit hinzufügen, und "exportieren" Sie es im bevorzugten Seitenverhältnis. Verteilen Sie diese wirkungsvollen Videos in Ihrer Organisation, um einen "konsistenten Ton" in allen Kommunikationen zu fördern.

Erklären Sie komplexe Tonrichtlinien mit Video

Erklären Sie komplexe Tonrichtlinien mit Video

Verwandeln Sie komplexe "Markenpersönlichkeit"- und "Tonrichtlinien" in leicht verständliche Videos mit einem "kostenlosen Text-zu-Video-Generator".

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, Videos zu erstellen, die den einzigartigen Ton meiner Marke widerspiegeln?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Videos mit einem AI-Sprecher zu erstellen, der sicherstellt, dass der konsistente Ton und die Persönlichkeit Ihrer Marke zur Geltung kommen. Nutzen Sie anpassbare Skripte und AI-Stimmen, um jede Botschaft mit Ihrer spezifischen Markenstimme und Strategie in Einklang zu bringen.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Entwicklung überzeugender Videoskripte und Visuals?

HeyGen bietet einen kostenlosen Text-zu-Video-Generator und AI-Avatare, um Ihr Videoskript zum Leben zu erwecken. Sie können mühelos fesselnde Videos mit dynamischen Visuals, anpassbaren Skripten und kraftvollen Erzählelementen erstellen.

Kann HeyGen mehrsprachige Videos mit Untertiteln produzieren, um ein breiteres Publikum zu erreichen?

Ja, HeyGen unterstützt mehrsprachige Voiceovers und automatische Untertitel, sodass Sie wirkungsvolle Videos für diverse globale Zielgruppen erstellen können. Dies verbessert die Zugänglichkeit und das Engagement über alle Ihre Kommunikationsmittel hinweg.

Wie stelle ich sicher, dass meine HeyGen-Videos eine konsistente Markenidentität und Produktionsqualität beibehalten?

Mit HeyGen haben Sie umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich Logo-Integration und benutzerdefinierter Farben, um sicherzustellen, dass jedes Video mit Ihrer Markenpersönlichkeit übereinstimmt. Dies garantiert konsistente, markengerechte Inhalte mit hoher Produktionsqualität über alle Ihre Videotypen hinweg.

