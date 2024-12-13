HeyGen unterstützt die effektive Verbreitung, indem es Ihnen ermöglicht, Ihre Thought-Leadership-Videoinhalte in verschiedenen Seitenverhältnissen zu exportieren, die für Plattformen wie YouTube geeignet sind. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte optimiert sind und weit über verschiedene Kanäle hinweg geteilt werden können, um ein breiteres Publikum zu erreichen.