HeyGen unterstützt die vielfältigen Kommunikationsbedürfnisse im Third-Party Risk Management, indem es die Erstellung von Videos zu Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance ermöglicht. Passen Sie Inhalte einfach für verschiedene Zielgruppen an, mit Optionen zur Größenanpassung und zum Export, um komplexe Risikominderungen klar und zugänglich zu machen.