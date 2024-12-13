HeyGen unterstützt die Erstellung vielfältiger Sicherheitstrainingsvideos am Arbeitsplatz, indem es Vorlagen und Tools für verschiedene Szenarien bietet, von Compliance-Schulungen bis hin zu Erklärvideos zur Gefahrenbewusstseinsbildung. Sie können einfach Text und Medien einfügen und Elemente anpassen, um komplexe Sicherheitsvorschriften und reale Szenarien effektiv zu vermitteln.