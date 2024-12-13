Erstellen Sie mühelos technische Schulungsvideos mit HeyGen

Optimieren Sie den Wissensaustausch und die Einarbeitung. Erzeugen Sie wirkungsvolle Schulungsvideos sofort aus Ihrem Skript mit HeyGens Text-zu-Video.

527/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein ansprechendes 2-minütiges Mitarbeiterschulungsvideo vor, das für neue Mitarbeiter entwickelt wurde, um sie schnell in ein firmeneigenes CRM-System einzuarbeiten. Dieses Video benötigt einen modernen, freundlichen visuellen Stil mit klarer, unterstützender Audio. Nutzen Sie HeyGens fortschrittliche AI-Avatare, um die Informationen zu präsentieren und das Lernerlebnis interaktiv und einprägsam für das Publikum zu gestalten, um eine effektive Mitarbeiterschulung sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 90-sekündiges Erklärvideo, das die Vorteile eines neuen B2B-Technikprodukts potenziellen Kunden vorstellt. Das Video sollte einen überzeugenden visuellen Stil mit scharfen Produktanimationen und einer autoritativen Stimme verwenden. Nutzen Sie HeyGens effiziente Voiceover-Generierung, um eine professionelle und eindrucksvolle Erzählung zu liefern, die komplexe Produktdemos effektiv kommuniziert.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für interne Teams über einen aktualisierten technischen Workflow, das als schnelle Wissensaustausch-Ressource dient. Es sollte direkte, effiziente Visuals und klare, instruktive Audio enthalten. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Notizen schnell in ein poliertes Video zu verwandeln und die schnelle Verbreitung wichtiger How-to-Tutorial-Informationen sicherzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man technische Schulungsvideos erstellt

Produzieren Sie schnell professionelle technische Schulungsvideos mit AI-Avataren und leistungsstarken Bearbeitungstools, um komplexe Informationen für einen effektiven Wissensaustausch zu vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Gliedern Sie Ihre technischen Inhalte in einem detaillierten Skript. Nutzen Sie die Kraft von Text-zu-Video, um Ihr geschriebenes Material automatisch in einen ersten Videodraft zu konvertieren und eine solide Grundlage für Ihr technisches Tutorial zu schaffen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Reihe von AI-Avataren, um Ihre technischen Erklärungen klar und ansprechend zu präsentieren. Dies personalisiert Ihren Inhalt und hält die Zuschauer auf komplexe Informationen fokussiert.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel hinzu und verfeinern Sie das Audio
Generieren Sie automatisch klare Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit und Verständnis technischer Begriffe. Stellen Sie sicher, dass Ihr Voiceover präzise und perfekt mit Ihren Visuals synchronisiert ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Finalisieren Sie Ihr technisches Schulungsvideo, indem Sie das optimale Seitenverhältnis und Exportformat auswählen. Teilen Sie nahtlos Ihre hochwertigen Bildungsinhalte auf verschiedenen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe technische Themen vereinfachen

.

Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um komplexe technische Themen zu entmystifizieren, komplexe Informationen zugänglich zu machen und die Lernergebnisse zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung technischer Schulungsvideos?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung technischer Schulungsvideos, indem es Nutzern ermöglicht, professionellen Inhalt aus einem einfachen Skript zu generieren. Sie können Bildschirmaufnahmen einbinden und AI-Avatare für eine ansprechende Präsentation nutzen, komplett mit Voiceovers und automatisierten Untertiteln, wodurch die Notwendigkeit für komplexe Videobearbeitungssoftware reduziert wird.

Kann HeyGen helfen, Schulungsvideos schnell für die Einarbeitung von Mitarbeitern zu produzieren?

Ja, HeyGen ermöglicht die schnelle Produktion effektiver Schulungs- und Einarbeitungsvideos für Mitarbeiter. Die intuitive Benutzeroberfläche und die einsatzbereiten Vorlagen erlauben es Ihnen, Skripte schnell in ansprechende Inhalte mit AI-Avataren zu verwandeln, was im Vergleich zur traditionellen Videoproduktion erheblich Zeit spart.

Welche Anpassungsoptionen für das Branding gibt es in HeyGen-Schulungsvideos?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können problemlos Ihr Logo hinzufügen, Farben anpassen und Ihre eigenen Medien integrieren oder aus einer umfangreichen Stock-Bibliothek wählen, um gebrandete animierte Videos und Erklärvideos zu erstellen.

Wie stellt HeyGen hochwertige und zugängliche technische Tutorials sicher?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um hochwertige technische Tutorials mit klaren Visuals und professionellen Voiceovers zu liefern. Automatisierte Untertitel und Captions verbessern die Zugänglichkeit und stellen sicher, dass Ihre Botschaft von allen Lernenden verstanden wird, und verschiedene Seitenverhältnis-Exporte unterstützen diverse Plattformen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo