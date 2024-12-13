2

Step 2

Nehmen Sie Visuals auf oder fügen Sie sie hinzu

Erfassen Sie Ihre Bildschirmaufnahmen direkt in HeyGen oder laden Sie vorhandene Visuals hoch. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarken Editor, um Diagramme, Software-Demonstrationen oder Produktdurchgänge für klare visuelle Anleitungen zu integrieren.