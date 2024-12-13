HeyGen steigert die Effizienz, indem es Teams ermöglicht, Videos aus Text mit AI-Avataren und Sprachübertragungen zu generieren, ideal für schnelle Video-Schulungen. Seine flexiblen Exportoptionen und Untertitelgenerierung stellen sicher, dass Ihre Inhalte zugänglich sind und einfach über verschiedene Plattformen und Geräte, einschließlich mobiler Geräte, geteilt werden können.