Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Schulungsvideo für Remote-Mitarbeiter und funktionsübergreifende Teams, das Best Practices für die virtuelle Zusammenarbeit veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, mit klaren Grafiken und einem lebhaften, professionellen Hintergrundtrack. Dieses Video kann schnell mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt werden, um schriftliche Anleitungen in ein ansprechendes visuelles Modul zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein fesselndes 30-sekündiges Mitarbeiterschulungsvideo, das sich auf die Verbesserung der aktiven Zuhörfähigkeiten konzentriert und sich perfekt für alle Mitarbeiter während der Einarbeitung eignet. Verwenden Sie einen ansprechenden, illustrativen Animationsstil in Kombination mit einem klaren und prägnanten Voiceover, um komplexe Konzepte leicht verständlich zu machen. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine konsistente und hochwertige Erzählung im gesamten Modul sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Entwerfen Sie ein informatives 90-sekündiges Video für die gesamte Organisation, das ein neues Teamkommunikationstool und seine Kernprotokolle vorstellt. Die visuelle Präsentation sollte klar und demonstrativ sein, mit Bildschirmfreigabeelementen des Tools in Aktion, begleitet von einem professionellen und instruktiven Voiceover. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens automatische Untertitel/Captions einfügen, um den Inhalt allen Lernenden zugänglich zu machen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Teamkommunikations-Schulungsvideos funktioniert

Produzieren Sie mühelos hochwertige Teamkommunikations-Schulungsvideos mit AI, um Ihr Team mit klaren, konsistenten Botschaften für eine verbesserte Zusammenarbeit zu stärken.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Schulungsvideoskript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr vorbereitetes "Schulungsvideoskript" in die Plattform einfügen. Unsere "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion verwandelt Ihren Text sofort in eine dynamische visuelle Erzählung und spart wertvolle Produktionszeit.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Verbessern Sie Ihre "AI-Videoerstellung", indem Sie aus einer Vielzahl realistischer "AI-Avatare" wählen. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an den Ton Ihrer Marke an, um einen professionellen und ansprechenden Moderator für Ihre Schulungsinhalte zu gewährleisten.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenelemente an
Passen Sie Ihre "Unternehmensschulungsvideos" mit Ihrer einzigartigen Identität an. Nutzen Sie "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)", um das Logo, die Farbpalette und die Schriftarten Ihres Unternehmens einzubinden und so ein konsistentes und poliertes Erscheinungsbild in all Ihren Modulen zu schaffen.
4
Step 4
Exportieren für effektive Kommunikation
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die optimale Ausgabe wählen. Verwenden Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihr Video für jede Plattform vorzubereiten und sicherzustellen, dass Ihr "effektives Kommunikationstraining" fehlerfrei an jedes Teammitglied verteilt wird.

Entwickeln Sie motivierende Videos für den Teamzusammenhalt

Produzieren Sie inspirierende Videos, um wichtige Kommunikationsprinzipien zu verstärken und eine positive, kollaborative Teamumgebung zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen effizient Teamkommunikations-Schulungsvideos erstellen?

HeyGen nutzt AI-Videoerstellung, um die Produktion hochwertiger Teamkommunikations-Schulungsvideos zu optimieren. Benutzer können Skripte in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln, was die Erstellung von Lernmodulen für effektive Kommunikation einfach und effizient macht.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für Unternehmensschulungsvideos mit HeyGen?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farbschemata, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensschulungsvideos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können auch verschiedene Vorlagen und Medien aus der Stock-Bibliothek nutzen, um professionelle Mitarbeiterschulungsvideos zu erstellen.

Kann HeyGen realistische AI-Avatare und Voiceovers für Mitarbeiterschulungsvideos generieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare und professionelle Voiceovers aus Text zu generieren, um Ihre Mitarbeiterschulungsvideos zu verbessern. Diese Fähigkeit hilft, klare und konsistente Kommunikationsfähigkeiten in Ihrer Organisation zu vermitteln.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Entwicklung eines Schulungsvideoskripts zu einem fertigen Produkt?

HeyGen vereinfacht die Entwicklung von Schulungsvideos, indem es die Text-zu-Video-Konvertierung direkt aus Ihrem Skript oder Storyboard ermöglicht. Dieser AI-Videoerstellungsprozess reduziert die Produktionszeit erheblich, sodass L&D-Teams schnell wirkungsvolle Lernmodule erstellen können.

