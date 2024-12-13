Erstellen Sie Teamverfügbarkeitsvideos mit AI für klare Kommunikation

Erklären Sie mühelos Teampläne und Projektupdates mit professionellen AI-Avataren, um Klarheit und Engagement zu verbessern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwerfen Sie ein 30-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und HR-Koordinatoren, das zeigt, wie man einfach Teamverfügbarkeitsvideos erstellt. Der visuelle Stil sollte modern und minimalistisch sein, begleitet von einem beruhigenden Soundtrack und präziser Erzählung. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um eine einfache Textgliederung in einen ansprechenden visuellen Leitfaden zu verwandeln, indem Sie verschiedene Vorlagen und Szenen für ein poliertes Aussehen verwenden.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video für Remote-Teamleiter und Abteilungsleiter, das die Vorteile der Erstellung ansprechender Teamverfügbarkeitsvideos veranschaulicht. Die visuelle Ästhetik sollte dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und einem energetischen Soundtrack, um das Interesse der Zuschauer zu halten, und hervorheben, wie dies die Remote-Koordination verbessert. Integrieren Sie HeyGen's Untertitel für Zugänglichkeit über verschiedene Zeitzonen hinweg und nutzen Sie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die visuelle Erzählung mit relevanten Bildern zu bereichern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Showcase-Video für Marketingteams und interne Kommunikationsmanager, das zeigt, wie sie gebrandete Teamverfügbarkeitsvideos erstellen können. Dieses Video sollte einen kreativen, markengerechten visuellen Stil mit benutzerdefinierter Hintergrundmusik haben und einen ausdrucksstarken AI-Avatar nutzen, um wichtige Botschaften zu vermitteln. Betonen Sie die Nutzung von HeyGen's AI-Avataren für eine konsistente Markenrepräsentation und die Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um den Inhalt für verschiedene interne Kommunikationsplattformen anzupassen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Teamverfügbarkeitsvideos erstellt

Informieren Sie Ihr Team schnell über aktuelle und kommende Verfügbarkeiten mit professionellen, ansprechenden Video-Updates, um die Planung zu erleichtern und die Kommunikation zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Verfügbarkeitsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben eines klaren Skripts, das die Teamverfügbarkeit detailliert beschreibt. Verwenden Sie dann HeyGen's **Text-zu-Video aus Skript**-Funktion, um sofort ein Entwurfsvideo mit AI-Avataren zu erstellen, die Ihre Nachricht übermitteln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Ihren Avatar
Wählen Sie einen geeigneten AI-Avatar, um Ihr Team zu repräsentieren. Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten Bildern oder Clips aus der **Medienbibliothek/Stock-Unterstützung**, um die Planungsinformationen effektiv darzustellen.
3
Step 3
Verfeinern und branden Sie Ihr Video
Verbessern Sie die Professionalität Ihres Videos, indem Sie die Präsentation verfeinern und die **Branding-Kontrollen** Ihres Unternehmens anwenden, um ein konsistentes und erkennbares Aussehen für Ihre Team-Updates zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Update
Sobald Ihr Verfügbarkeitsvideo perfekt ist, einschließlich optionaler Untertitel für eine größere Reichweite, nutzen Sie die Funktion **Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte**, um es mühelos herunterzuladen und zu verteilen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Beschleunigen Sie die Videoproduktion für Teamkommunikation

Produzieren Sie schnell professionelle Verfügbarkeitsvideos, sparen Sie wertvolle Zeit und stellen Sie sicher, dass Ihr Team rechtzeitig und ansprechende Updates mit Leichtigkeit erhält.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen kreativ Teamverfügbarkeitsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Teamverfügbarkeitsvideos zu erstellen, indem Textskripte in ansprechende Inhalte mit AI-Avataren und dynamischen Szenen verwandelt werden. Dieser kreative Ansatz stellt sicher, dass die Updates Ihres Teams sowohl informativ als auch visuell ansprechend für Ihr Publikum sind.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um einfach Teamverfügbarkeitsvideos zu erstellen?

HeyGen vereinfacht den Prozess zur Erstellung von Teamverfügbarkeitsvideos mit einer umfangreichen Bibliothek an anpassbaren Vorlagen und Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, schnell professionellen, markengerechten Inhalt zu produzieren. Sie können mühelos Ihr Logo und Ihre Unternehmensfarben integrieren.

Kann ich meine Teamverfügbarkeitsvideos mit einzigartigen Voiceovers und Branding personalisieren?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Voiceovers zu generieren und Untertitel hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Teamverfügbarkeitsvideos zugänglich sind und bei Ihrem Publikum Anklang finden. Branding-Kontrollen ermöglichen zudem eine konsistente Unternehmenskommunikation über alle Inhalte hinweg.

Wo kann ich mit HeyGen erstellte Teamverfügbarkeitsvideos teilen?

HeyGen optimiert Ihre Fähigkeit, Teamverfügbarkeitsvideos für verschiedene Plattformen zu erstellen, indem es Größenanpassungen des Seitenverhältnisses und vielseitige Exportoptionen bietet. Sie können Ihre polierten Videos mühelos über interne Kommunikationskanäle oder externe Plattformen teilen.

