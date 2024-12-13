Erstellen Sie Team-Ausrichtungsvideos: Steigern Sie jetzt die Produktivität

Steigern Sie das Teamengagement und vereinfachen Sie die Kommunikation mit AI-gesteuerten Videos, die mühelos aus Text-zu-Video generiert werden.

386/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Video, das sich an Projektmanager und Teamleiter richtet und zeigt, wie asynchrone Nachrichten aufgezeichnet werden können, um die Zusammenarbeit zu optimieren und die Produktivität zu steigern, was letztendlich zu weniger Meetings führt. Dieses informative und direkte Video wird Sprachsynthese nutzen, um Klarheit zu gewährleisten und die wichtigsten Vorteile in einem freundlichen Ton zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter oder Angestellte, die ihre Fähigkeiten aktualisieren, das einen komplexen Prozess oder ein neues System detailliert beschreibt. Das professionell aussehende Video wird lehrreich, sauber und leicht verständlich sein und von HeyGens Text-zu-Video-Funktion profitieren, um Genauigkeit und personalisierte Inhaltsbereitstellung sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Motivationsvideo für alle Mitarbeiter, insbesondere für Remote-Teams, das sich auf eine neue Teamkommunikationsstrategie konzentriert, um das Teamengagement zu steigern. Der dynamische und inklusive visuelle und akustische Stil wird durch automatisch generierte Untertitel verbessert, um eine konsistente Markenpräsenz und Zugänglichkeit für alle zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Team-Ausrichtungsvideos funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle, AI-gesteuerte Team-Ausrichtungsvideos, um das Engagement zu steigern, die Kommunikation zu vereinfachen und die Zusammenarbeit in Ihrer gesamten Organisation zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Inhalts-Skript
Entwerfen Sie Ihre Nachricht oder fügen Sie ein vorhandenes Skript in HeyGen ein. Nutzen Sie unsere vielfältigen Vorlagen und Szenen, um Ihre Team-Ausrichtungsnachricht schnell zu strukturieren und Klarheit und Wirkung zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Galerie von vielfältigen, lebensechten AI-Avataren, um Ihre Nachricht zu übermitteln und eine ansprechende Teamkommunikation zu schaffen, die bei Ihrem Publikum Anklang findet.
3
Step 3
Personalisieren Sie mit Branding & Untertiteln
Integrieren Sie Ihre Branding-Kontrollen wie Logos und Farben, um eine konsistente Teamidentität zu wahren. Fügen Sie automatisch generierte Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und das Engagement in Ihrem Team zu verbessern.
4
Step 4
Generieren & Teilen für Ausrichtung
Produzieren Sie Ihre hochwertigen Videos, bereit für Größenanpassung und Exporte. Verteilen Sie Ihre Inhalte mühelos, um die Zusammenarbeit zu optimieren und die Teamproduktivität zu steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie den Teamzusammenhalt mit Motivationsvideos

.

Übermitteln Sie inspirierende und aufbauende Botschaften mit AI-gesteuerten Videos, um die Teammoral zu stärken, die Zusammenarbeit zu fördern und eine einheitliche Vision zu unterstützen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfachen die AI-gesteuerten Tools von HeyGen die Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gesteuerte Tools, einschließlich lebensechter AI-Avatare und eines AI-Sprachschauspielers, um Text in professionell aussehende Videos zu verwandeln. Dies reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die benötigt werden, um ansprechende Inhalte wie Team-Ausrichtungsvideos zu erstellen.

Kann HeyGen meinem Team helfen, asynchrone Nachrichten aufzuzeichnen und die Zusammenarbeit zu optimieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Teams, asynchrone Nachrichten einfach aufzuzeichnen und Updates zu teilen, was die Teamkommunikation verbessert. Durch die Nutzung von AI-gesteuerten Videos können Sie die Zusammenarbeit optimieren und den Bedarf an synchronen Meetings reduzieren, was die Produktivität steigert.

Wie stellt HeyGen eine konsistente Markenpräsenz in AI-gesteuerten Videos sicher?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Nutzern ermöglichen, konsistente Markenelemente wie Logos und Farben in allen AI-gesteuerten Videos anzuwenden. Dies gewährleistet ein professionelles und einheitliches Erscheinungsbild für alle Ihre personalisierten Inhalte und Team-Ausrichtungsvideos.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung effektiver Schulungsinhalte?

HeyGen bietet mehrere technische Funktionen, die ideal für Schulungsinhalte sind, wie automatisch generierte Untertitel für Barrierefreiheit und Vorlagen für die schnelle Videoproduktion. Dies ermöglicht es Ihnen, effizient hochwertige, professionell aussehende Videos zu produzieren, die Ihr Team wirklich ansprechen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo