Erstellen Sie Team-Ausrichtungsvideos: Steigern Sie jetzt die Produktivität
Steigern Sie das Teamengagement und vereinfachen Sie die Kommunikation mit AI-gesteuerten Videos, die mühelos aus Text-zu-Video generiert werden.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Video, das sich an Projektmanager und Teamleiter richtet und zeigt, wie asynchrone Nachrichten aufgezeichnet werden können, um die Zusammenarbeit zu optimieren und die Produktivität zu steigern, was letztendlich zu weniger Meetings führt. Dieses informative und direkte Video wird Sprachsynthese nutzen, um Klarheit zu gewährleisten und die wichtigsten Vorteile in einem freundlichen Ton zu vermitteln.
Produzieren Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter oder Angestellte, die ihre Fähigkeiten aktualisieren, das einen komplexen Prozess oder ein neues System detailliert beschreibt. Das professionell aussehende Video wird lehrreich, sauber und leicht verständlich sein und von HeyGens Text-zu-Video-Funktion profitieren, um Genauigkeit und personalisierte Inhaltsbereitstellung sicherzustellen.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Motivationsvideo für alle Mitarbeiter, insbesondere für Remote-Teams, das sich auf eine neue Teamkommunikationsstrategie konzentriert, um das Teamengagement zu steigern. Der dynamische und inklusive visuelle und akustische Stil wird durch automatisch generierte Untertitel verbessert, um eine konsistente Markenpräsenz und Zugänglichkeit für alle zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie Teamtraining & Engagement.
Verbessern Sie die Team-Ausrichtung und -Bindung, indem Sie ansprechende, AI-gesteuerte Schulungsinhalte erstellen, die die gesamte Teamkommunikation und Zusammenarbeit fördern.
Vereinfachen Sie interne Schulungsinhalte.
Produzieren Sie effizient wichtige interne Schulungsinhalte und Onboarding-Videos, um eine konsistente Botschaft und beschleunigtes Lernen der Teammitglieder sicherzustellen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfachen die AI-gesteuerten Tools von HeyGen die Videoproduktion?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gesteuerte Tools, einschließlich lebensechter AI-Avatare und eines AI-Sprachschauspielers, um Text in professionell aussehende Videos zu verwandeln. Dies reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die benötigt werden, um ansprechende Inhalte wie Team-Ausrichtungsvideos zu erstellen.
Kann HeyGen meinem Team helfen, asynchrone Nachrichten aufzuzeichnen und die Zusammenarbeit zu optimieren?
Ja, HeyGen ermöglicht es Teams, asynchrone Nachrichten einfach aufzuzeichnen und Updates zu teilen, was die Teamkommunikation verbessert. Durch die Nutzung von AI-gesteuerten Videos können Sie die Zusammenarbeit optimieren und den Bedarf an synchronen Meetings reduzieren, was die Produktivität steigert.
Wie stellt HeyGen eine konsistente Markenpräsenz in AI-gesteuerten Videos sicher?
HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Nutzern ermöglichen, konsistente Markenelemente wie Logos und Farben in allen AI-gesteuerten Videos anzuwenden. Dies gewährleistet ein professionelles und einheitliches Erscheinungsbild für alle Ihre personalisierten Inhalte und Team-Ausrichtungsvideos.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung effektiver Schulungsinhalte?
HeyGen bietet mehrere technische Funktionen, die ideal für Schulungsinhalte sind, wie automatisch generierte Untertitel für Barrierefreiheit und Vorlagen für die schnelle Videoproduktion. Dies ermöglicht es Ihnen, effizient hochwertige, professionell aussehende Videos zu produzieren, die Ihr Team wirklich ansprechen.