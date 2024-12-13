Erstellen Sie Talent Mobility Videos zur Verbesserung der internen Mobilität

Entwickeln Sie schnell internes Talent mit ansprechenden Videos, die aus Text-zu-Video-Skripten erstellt wurden.

565/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Mitarbeiter, die nach Karrierewachstum streben, erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo zu "Talententwicklung"-Pfaden innerhalb des Unternehmens. Der visuelle Stil sollte dynamisch und inspirierend sein, mit Bewegungsgrafiken und On-Screen-Text, um verschiedene Möglichkeiten hervorzuheben, begleitet von einer aufmunternden Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihr detailliertes Konzept effizient in eine ausgefeilte Ressource zu verwandeln und zu demonstrieren, wie einfach es ist, ein "Online-Video-Macher" für internes Lernen zu werden.
Beispiel-Prompt 2
Um neue Richtlinien oder Programme des "Mobility Resources Video Maker" effektiv zu kommunizieren, produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Ankündigungsvideo für HR-Abteilungen und Teamleiter. Stellen Sie sich einen sauberen, unternehmerischen visuellen Stil vor, der HeyGens Vorlagen & Szenen nutzt, um Markenkonsistenz zu wahren, gepaart mit einer selbstbewussten, autoritativen Stimme. Dies gewährleistet die schnelle Bereitstellung wichtiger Informationen mit einem professionellen Erscheinungsbild, das HR-Profis hilft, Updates schnell zu teilen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein prägnantes 50-sekündiges Video vor, das für die Unternehmensleitung und HR-Entscheidungsträger konzipiert ist und die strategische Bedeutung der Erstellung von "Talent Mobility Videos" für das gesamte Unternehmenswachstum hervorhebt. Übernehmen Sie einen modernen, informativen visuellen Stil, der relevante Diagramme und Statistiken aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbezieht, zusammen mit einer professionellen, überzeugenden Erzählung. Die Einbeziehung klarer Untertitel/Untertitel wird die Zugänglichkeit und das Verständnis sicherstellen und hervorheben, wie einfach es ist, "Talent Mobility Videos" zu erstellen, die bei verschiedenen Zielgruppen Anklang finden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von Talent Mobility Videos funktioniert

Vereinfachen Sie Ihre internen Talententwicklungs- und Mitarbeiterengagement-Bemühungen mit AI-gestützten Videos, die Mobilitätsressourcen für alle zugänglich und ansprechend machen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Talent Mobility Video-Skript in HeyGen einfügen. Unser innovativer Text-zu-Video-Generator verwandelt Ihre schriftlichen Inhalte sofort in eine dynamische Videogrundlage.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Diese ansprechenden AI-Avatare verleihen Ihren internen Mobilitätsressourcen eine menschliche Note und machen sie nachvollziehbarer und wirkungsvoller.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding an
Wenden Sie die visuelle Identität Ihres Unternehmens mit unseren umfassenden Branding-Kontrollen an. Integrieren Sie Ihr Logo, benutzerdefinierte Farben und Schriftarten, um sicherzustellen, dass Ihre Talent Mobility Videos konsistent zur Marke passen.
4
Step 4
Generieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie Größenanpassungen im Seitenverhältnis & Exporte, um es für jede Plattform anzupassen. Generieren Sie Ihr hochwertiges Talent Mobility Video und teilen Sie es mühelos mit Ihren Mitarbeitern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Mitarbeiter mit Karrierepfaden einbinden

Motivieren und inspirieren Sie Mitarbeiter über ihre Karrierechancen und Wachstumspfade innerhalb des Unternehmens mit überzeugenden und personalisierten AI-Videos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen HR-Profis dabei helfen, ansprechende Talent Mobility Videos zu erstellen?

HeyGen ist ein AI-Video-Generator, der HR-Profis befähigt, mühelos überzeugende Talent Mobility Videos zu erstellen. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, ansprechende AI-Avatare und nahtlose Voiceover-Generierung, um interne Mobilitätsprogramme effektiv zu vermitteln.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Online-Video-Macher für Mobilitätsressourcen?

HeyGen optimiert den Videoerstellungsprozess mit seinem Text-zu-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Skripte schnell in professionelle Videos zu verwandeln. Es umfasst robuste Branding-Kontrollen, Medienbibliotheksunterstützung und automatische Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Mobilitätsressourcen wirkungsvoll und zugänglich sind.

Kann ich das Erscheinungsbild und das Branding meiner Talententwicklungsvideos mit HeyGen anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo und Ihre Farben direkt in Ihre Talententwicklungsvideos zu integrieren. Sie können auch aus einer Vielzahl von ansprechenden AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen wählen, um eine konsistente Markenidentität zu wahren.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für die Produktion hochwertiger Videos?

HeyGen bietet ansprechende AI-Avatare und fortschrittliche Voiceover-Generierung, um Inhalte in professioneller Qualität zu produzieren. Darüber hinaus können Sie Größenanpassungen im Seitenverhältnis und verschiedene Exportoptionen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos für jede Plattform optimiert sind und das Mitarbeiterengagement erhöhen.

