Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Video, das zeigt, wie 'Trigger' und 'Variablen' im Tag Manager funktionieren, und richten Sie sich an Marketer, die ihr Verständnis der GTM-Mechanik vertiefen möchten. Verwenden Sie einen sauberen, modernen visuellen Stil mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm und einem dynamischen Tempo, indem Sie HeyGens Vorlagen und Szenen nutzen, um die Lehrinhalte effektiv zu strukturieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Schnellleitfaden-Video für Nutzer, die grundlegendes 'Event-Tracking' auf ihrer Website implementieren möchten, mit einem AI-Avatar, der die Schritte klar und prägnant präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte direkt und informativ sein, mit visuell hervorgehobenen Schlüsselschritten, unterstützt durch HeyGens AI-Avatare, um die Botschaft zu übermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Informationsvideo für Entwickler und Marketer zur effizienten Implementierung verschiedener 'Tracking-Codes' mit GTM, das die Einfachheit der Einrichtung und grundlegende Debugging-Schritte zeigt. Das Video sollte einen professionellen, schrittweisen visuellen Stil annehmen, der Bildschirmaufnahmen integriert, mit einer klaren Erzählung, die durch HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion erstellt wurde.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Videos zu den Grundlagen des Tag Managers erstellt

Entmystifizieren Sie den Google Tag Manager für Ihr Publikum mit ansprechenden, AI-gestützten Tutorial-Videos. Vereinfachen Sie komplexe Konzepte wie Tags, Trigger und Variablen mühelos.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Erklärskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben eines klaren Skripts, das die Grundlagen des Google Tag Managers abdeckt, von der Einrichtung eines Kontos bis zum Verständnis der grundlegenden Komponenten. Unsere Plattform nutzt Ihren Text, um ein Video aus dem Skript zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher und die Videovorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die Ihr Bildschirmlehrer sein sollen, und wählen Sie eine AI-gestützte Videovorlage, die zum Thema Ihres Tutorials passt, für ein professionelles Erscheinungsbild.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle und technische Erklärungen hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit relevanten visuellen Elementen, Screenshots und einfachen Grafiken aus unserer Medienbibliothek, um komplexe Themen wie die Installation von Tracking-Codes, die Konfiguration von Triggern und die Definition von Variablen im Tag Manager zu veranschaulichen.
4
Step 4
Erstellen Sie Sprachübertragungen und exportieren Sie Ihr Tutorial
Nutzen Sie unsere Sprachgenerierung, um Ihrem Video eine natürlich klingende Erzählung hinzuzufügen. Überprüfen Sie Ihr fertiges Tutorial zu den Grundlagen des Tag Managers und exportieren Sie es dann im gewünschten Seitenverhältnis zum Teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnelle GTM-Erklärvideos

Erstellen Sie schnell prägnante, ansprechende Videos über die Grundlagen des Google Tag Managers für soziale Medien, ideal für schnelle Tipps und eine breitere Publikumserziehung.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Videos zu den Grundlagen des Google Tag Managers zu erstellen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller Tutorial-Videos für den Google Tag Manager, indem es AI-generierte Avatare und Sprachübertragungen nutzt. Sie können Ihre technischen Skripte mühelos in überzeugende visuelle Inhalte verwandeln, sodass Ihr Publikum komplexe GTM-Konzepte effektiv versteht.

Welche Rolle spielen AI-gestützte Videovorlagen bei der Erstellung von GTM-Inhalten?

HeyGens AI-gestützte Videovorlagen bieten einen schnellen Einstieg in die Erstellung von GTM-Schulungsvideos, sodass Sie hochwertige Inhalte ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse produzieren können. Diese Vorlagen vereinfachen die Produktion informativer Videos, indem sie Elemente wie Untertitel und AI-Sprecher einbeziehen, um das Lernen zu verbessern.

Kann ich einen kostenlosen Text-zu-Video-Generator verwenden, um komplexe Tag Manager-Konzepte zu erklären?

Ja, HeyGens kostenloser Text-zu-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, Ihr Skript einzugeben und es mühelos in ein professionelles Video zu verwandeln. Diese Funktion eignet sich perfekt, um komplexe Tag Manager-Themen in leicht verdauliche, ansprechende Videoinhalte zu destillieren, komplett mit anpassbaren AI-Avataren.

Warum sollte ich AI-Trainingsvideos zur Erklärung des Google Tag Managers verwenden?

Die Nutzung von AI-Trainingsvideos von HeyGen bietet eine hocheffiziente und skalierbare Möglichkeit, konsistente, hochwertige Bildungsinhalte für den Google Tag Manager zu erstellen. Mit AI-generierten Avataren und automatisierten Sprachübertragungen können Sie schnell professionelle und ansprechende Schulungsprogramme erstellen und Ressourcen freisetzen.

