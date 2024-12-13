Ja, HeyGen ist ideal, um schnell klare Demonstrationen zu komplexen Themen wie der Verwaltung von Daten mit Abfragen innerhalb einer Access-Datenbank zu produzieren. Sie können Vorlagen nutzen, um Tabellen hinzuzufügen und Erklärungen zu Beziehungen effizient zu integrieren, was einen schnellen Start für Schulungsvideos ermöglicht.