Erstellen Sie Support-Modell-Videos & Verbessern Sie den Kundensupport

Steigern Sie die Effizienz des Kundensupports mit ansprechenden Kundensupport-Videos, die einfach mit HeyGens KI-Avataren erstellt werden können.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Tutorialvideo für Produktmanager und technische Support-Spezialisten, das den Prozess des Aufbaus einer umfassenden Videowissensdatenbank veranschaulicht. Dieses Video sollte einen ansprechenden, schrittweisen visuellen Stil annehmen, der komplexe Themen leicht verdaulich macht, begleitet von einem freundlichen KI-Avatar, der den Zuschauer führt. Zeigen Sie, wie HeyGens vielfältige KI-Avatare das Lernerlebnis personalisieren können, indem sie generische How-to-Videoinhalte in eine dynamische Ressource für Benutzer verwandeln, die schnelle Lösungen suchen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Onboarding-Video für neue Kunden und Customer Success Manager, das eine warme und einladende Einführung in die wichtigsten Funktionen eines Produkts bietet. Die visuelle Ästhetik sollte hell und ermutigend sein, mit einer klaren, ruhigen Stimme, die den Zuschauer durch die erste Einrichtung führt. Dieser Vorschlag betont die Nutzung von HeyGens fortschrittlicher Voiceover-Generierung, um ein konsistent gebrandetes und einladendes Erlebnis zu gewährleisten, das die erste Interaktion unvergesslich macht und die frühe Abwanderung reduziert.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Fehlerbehebungsvideo für Endbenutzer, das ein häufiges Produktproblem schnell durch eine prägnante, direkte, problemorientierte Erzählung löst. Die visuelle Präsentation sollte einfach und stark auf das jeweilige Problem fokussiert sein, wobei der Ton klar und präzise ist. Betonen Sie, wie HeyGens automatische Untertitel/Untertitel die Zugänglichkeit für alle Benutzer verbessern, um sicherzustellen, dass kritische FAQ-Videoinformationen unabhängig von der Klangumgebung oder Sprachbarrieren verstanden werden.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Support-Modell-Videos erstellt

Vereinfachen Sie den Kundenservice und befähigen Sie Ihre Nutzer mit klaren, ansprechenden Support-Modell-Videos. Verwenden Sie HeyGen, um komplexe Informationen schnell in zugängliche visuelle Anleitungen zu verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder schreiben Sie Ihr Skript
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen & Szenen, die für Support-Videos optimiert sind, oder verfassen Sie Ihr Skript, um Ihre Botschaft klar zu artikulieren.
2
Step 2
Fügen Sie KI-Avatare und Medien hinzu
Erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben, indem Sie einen KI-Avatar auswählen, der Ihr Support-Video präsentiert. Integrieren Sie relevante Bilder, Videos oder Bildschirmaufnahmen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
3
Step 3
Wenden Sie Voiceover und Branding an
Erzeugen Sie natürlich klingende Audios für Ihr Skript mit fortschrittlicher Voiceover-Generierung. Passen Sie Ihr Video mit den Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Support-Video
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie alle Elemente überprüfen, und exportieren Sie es dann im gewünschten Seitenverhältnis für nahtloses Teilen über Plattformen hinweg.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Support-Probleme

.

Vereinfachen Sie mühelos komplexe Fehlerbehebungsanleitungen und Produkterklärungen in klare, leicht verständliche Videoinhalte für eine schnellere Problemlösung.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, ansprechende Kundensupport-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Kundensupport-Videos mühelos zu erstellen. Mit fortschrittlichen KI-Avataren und einer einfachen Text-zu-Video-Oberfläche können Sie Ihre Support-Skripte schnell und effizient in überzeugende visuelle Anleitungen verwandeln.

Kann ich mit HeyGen schnell eine Videowissensdatenbank erstellen?

Ja, HeyGens intuitive Plattform und umfangreiche Videovorlagen ermöglichen die schnelle Erstellung einer umfassenden Videowissensdatenbank. Dies vereinfacht die Erstellung von wichtigen How-to-Videos und Fehlerbehebungsvideos, wodurch Informationen für Ihre Kunden zugänglicher werden.

Wie personalisiert HeyGen Schulungsvideos für den Kundenservice?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, personalisierte Schulungsvideos für den Kundenservice zu erstellen, indem Sie eine Vielzahl von KI-Präsentatoren und lebensechten KI-Voiceovers nutzen. Dies stellt sicher, dass Ihre Schulungsinhalte hochgradig ansprechend sind und effektiv bei Ihrem Team ankommen, um deren Lernerfahrung zu verbessern.

Welche Arten von Support-Modell-Videos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Support-Modell-Videos erstellen, darunter detaillierte Onboarding-Videos, klare Produkterklärvideos und dynamische FAQ-Videos. Alle Videos können mit Funktionen wie Untertiteln und Branding-Kontrollen für maximale Wirkung und Zugänglichkeit verbessert werden.

