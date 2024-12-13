HeyGen vereinfacht den kreativen Prozess, indem Sie Ihr Skript einfach in ein professionelles Video mit AI-Avataren und vorgefertigten Vorlagen umwandeln können. Dies vereinfacht die Planung von Orientierungsvideos, sodass Sie sich auf die Inhalte konzentrieren können, die wichtig sind, sei es akademische Beratung oder psychische Unterstützung für neue Studierende.