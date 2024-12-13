Erstellen Sie ansprechende Orientierungsvideos für neue Studierende

Gestalten Sie professionelle, ansprechende Willkommens-Erlebnisse für neue Studierende und verbessern Sie die Produktionsqualität mit HeyGens einfacher Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Informationsvideo für potenzielle Mitglieder, die eine virtuelle Selbsthilfegruppe in Betracht ziehen, und erläutern Sie klar die Teilnahmebedingungen und Vorteile mit einem prägnanten Skript und dynamischen visuellen Elementen, präsentiert mit einer ermutigenden Stimme, die von HeyGen generiert wird, und einem professionellen und informativen Stil.
Produzieren Sie eine 30-sekündige Sammlung von eindrucksvollen Mitgliederzeugnissen für eine Selbsthilfegruppen-Orientierung, die sich an Personen richtet, die zögern, beizutreten, mit authentischen Stimmen und beruhigenden visuellen Elementen in hoher Produktionsqualität, verstärkt durch automatische Untertitel von HeyGen für maximale Zugänglichkeit und emotionale Resonanz.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Moderatoren, das sie durch den Prozess der Planung von Orientierungsvideos führt, um visuell ansprechende Einführungen für ihre Selbsthilfegruppen zu erstellen, und zeigt, wie man HeyGens Vorlagen und Szenen einfach anpasst, um ein fesselndes, schrittweises Onboarding-Erlebnis mit einer ansprechenden Stimme zu schaffen.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Orientierungsvideos für Selbsthilfegruppen erstellt

Führen Sie neue Mitglieder nahtlos mit ansprechenden, informativen Orientierungsvideos für Selbsthilfegruppen, die ein Gefühl der Zugehörigkeit und Bereitschaft fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Orientierungsskript
Skizzieren Sie wichtige Informationen für Ihre neuen Studierenden und strukturieren Sie Ihre Botschaft für eine effektive Vermittlung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus einem Skript, um Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in ansprechende Videos zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie ansprechende visuelle Elemente
Wählen Sie dynamische visuelle Elemente aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Support oder laden Sie Ihre eigenen hoch, um Ihr Video zu verbessern und es visuell ansprechend und wirkungsvoll zu machen.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Akzente hinzu
Verbessern Sie Ihre Orientierungsvideos, indem Sie professionelle Akzente mit HeyGens Branding-Kontrollen (Logo, Farben) setzen, um ein konsistentes und erkennbares Erscheinungsbild für Ihre Selbsthilfegruppe zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und verteilen
Schließen Sie Ihre virtuellen Orientierungen ab, indem Sie Ihr hochwertiges Video mit HeyGens Funktionen zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen exportieren, sodass es bereit ist, auf Plattformen geteilt zu werden, um neue Mitglieder zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erweitern Sie die Inhalte der Orientierung

Produzieren Sie effizient eine breitere Palette von Orientierungsmaterialien, um mehr neue Mitglieder von Selbsthilfegruppen effektiv einzuarbeiten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung dynamischer Orientierungsvideos für neue Studierende vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Hochschulen, mühelos visuell ansprechende Orientierungsvideos für Studierende zu produzieren. Mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus einem Skript können Sie Ihre Willkommensnachrichten schnell in fesselnde Inhalte verwandeln, ideal für virtuelle Orientierungen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für Branding und Produktionsqualität in Orientierungsvideos für Studierende?

HeyGen gewährleistet hohe Produktionsqualität mit umfangreichen Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihrer Institution nahtlos zu integrieren. Unsere umfangreiche Medienbibliothek und anpassbare Vorlagen bieten dynamische visuelle Elemente für Campus-Touren und Studierendenzeugnisse, die Ihre Orientierungsvideos visuell ansprechend machen.

Kann HeyGen helfen, Orientierungsvideos für neue Studierende zugänglicher für ein vielfältiges Publikum zu machen?

Absolut. HeyGen unterstützt die Zugänglichkeit, indem es einfache Sprachgenerierung in mehreren Sprachen und automatische Untertitel bietet. Sie können Ihre produzierten Orientierungsvideos auch in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft neue Studierende auf jeder Plattform oder jedem Gerät erreicht.

Wie unterstützt HeyGen die kreative Planung und das Skripting von ansprechenden Orientierungsvideos?

HeyGen vereinfacht den kreativen Prozess, indem Sie Ihr Skript einfach in ein professionelles Video mit AI-Avataren und vorgefertigten Vorlagen umwandeln können. Dies vereinfacht die Planung von Orientierungsvideos, sodass Sie sich auf die Inhalte konzentrieren können, die wichtig sind, sei es akademische Beratung oder psychische Unterstützung für neue Studierende.

