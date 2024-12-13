HeyGen nutzt generative Künstliche Intelligenz (AI), um die Erstellung informativer Videos zu kritischen Themen wie Leistungsbewertung oder nachhaltigen Lieferketten zu vereinfachen. Seine flexiblen Exportoptionen und die Anpassung des Seitenverhältnisses stellen sicher, dass diese wichtigen Videos zur Lieferkette auf allen Plattformen und für alle Zielgruppen zugänglich sind.