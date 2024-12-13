Erstellen Sie Lieferantenschulungsvideos mit AI-Effizienz

Produzieren Sie schnell ansprechende, hochwertige und zugängliche Lieferantenschulungen, indem Sie fortschrittliche AI-Avatare nutzen, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Video über Schulungsvideos zur Lieferantendiversität, das sich an alle aktuellen und potenziellen Lieferanten richtet, um ein inklusives Beschaffungsökosystem zu fördern. Der visuelle Stil sollte unterstützend und informativ sein, indem diverse visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt werden, während Untertitel/Untertitel prominent angezeigt werden, um ein zugängliches Training für ein globales Publikum zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video für Lieferantenschulungen, das als schneller visueller Leitfaden für bestehende Lieferanten zu neuen Prozessaktualisierungen dient. Das Video sollte einen instruktiven und schrittweisen visuellen Stil annehmen, indem Text-zu-Video aus dem Skript für eine effiziente Inhaltserstellung genutzt wird und verschiedene Vorlagen & Szenen verwendet werden, um das Publikum engagiert und informiert zu halten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein hochwertiges 45-Sekunden-Video, das von AI angetrieben wird und die Vorteile einer optimierten Zusammenarbeit für fortgeschrittene Lieferanten und interne Trainer zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und elegant sein, mit einem autoritativen AI-Avatar, der komplexe Informationen mit hohem Produktionswert vermittelt, leicht an verschiedene Plattformen anpassbar durch Größenanpassung & Exporte.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von Lieferantenschulungsvideos funktioniert

Produzieren Sie mühelos professionelle und ansprechende Lieferantenschulungsvideos mit den AI-Fähigkeiten von HeyGen, um sicherzustellen, dass Ihre Lieferanten qualitativ hochwertige, zugängliche Anweisungen erhalten.

Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Schulungsinhalte in den Text-zu-Video-Editor von HeyGen einfügen. Diese Funktion verwandelt Ihren Text schnell in einen visuellen Leitfaden, ideal für Lieferantenschulungen.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren von HeyGen, um Ihre Inhalte zu präsentieren und ein professionelles und ansprechendes Video zu erstellen, das Ihre Lieferanten anspricht.
Step 3
Generieren Sie Untertitel und Voiceovers
Verbessern Sie Ihre Schulungsvideos mit dem AI-Untertitel-Generator von HeyGen, um automatisch Untertitel hinzuzufügen und sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für alle diversen Lieferanten zugänglich und leicht verständlich sind.
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Finalisieren Sie Ihre hochwertigen Inhalte, indem Sie die Markensteuerungen von HeyGen nutzen, um Ihr Logo und Ihre Farben hinzuzufügen, und exportieren Sie dann Ihre AI-gesteuerten Videos für eine nahtlose Verteilung an Ihre Lieferanten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Lieferantenrichtlinien

Verwandeln Sie komplexe Lieferantenrichtlinien und -verfahren in klare, AI-gesteuerte visuelle Leitfäden, um ein einfaches Verständnis und die Einhaltung zu gewährleisten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Lieferantenschulungsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Lieferantenschulungsvideos effizient mit fortschrittlichen AI-Avataren und einer Text-zu-Video-Plattform zu erstellen. Dies ermöglicht die Produktion hochwertiger Inhalte, die wichtige Informationen effektiv an Ihre Lieferanten kommunizieren.

Was macht HeyGen ideal für die schnelle Erstellung von Videos für Lieferantenschulungen?

HeyGen rationalisiert den Videoproduktionsprozess und ermöglicht die schnelle Erstellung von Videos aus Skripten mit einem AI Voice Actor und Text-zu-Video-Funktionen. Sie können schnell professionelle Schulungsvideos erstellen, komplett mit AI-Untertitel-Generator, was erheblich Zeit und Ressourcen spart.

Kann HeyGen die Entwicklung zugänglicher Schulungsvideos zur Lieferantendiversität unterstützen?

Absolut, HeyGen eignet sich hervorragend zur Erstellung von Schulungsvideos zur Lieferantendiversität, die sowohl wirkungsvoll als auch zugänglich sind. Seine mehrsprachigen Videokreationsfunktionen stellen sicher, dass Ihre wichtigen Botschaften diverse Lieferanten effektiv erreichen und ein inklusiveres Programm fördern.

Wie stellt HeyGen die Konsistenz der Markenbildung in Schulungsvideos sicher?

HeyGen bietet robuste Markensteuerungen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farbschemata, um eine konsistente Markenidentität in all Ihren Schulungsvideos zu gewährleisten. Nutzen Sie professionelle Vorlagen und Szenen, um einen polierten visuellen Leitfaden zu liefern, der mit der Ästhetik Ihres Unternehmens übereinstimmt.

