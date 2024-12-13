Erstellen Sie Lieferantenvielfalt-Videos einfach mit AI

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-Sekunden-Erzählvideo für interne Teams und Beschaffungsprofis, das eindrucksvolle Geschichten zur Lieferantenvielfalt präsentiert. Der visuelle Stil sollte von Testimonials geprägt und einfühlsam sein, mit realen Beispielen und klaren Textüberlagerungen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript und Untertitel-Funktionen, um Zugänglichkeit und emotionale Resonanz in einem inklusiven Geschäftsumfeld zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Werbevideo für die Geschäftsleitung und Investoren, das zeigt, wie unsere robuste Lieferantenvielfalt-Strategie einen signifikanten Wettbewerbsvorteil bietet. Der visuelle Stil sollte datengetrieben und mutig sein, mit auffälligen Grafiken und einer selbstbewussten, autoritativen Stimme. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen sowie Größenanpassung & Exporte, um eine polierte und wirkungsvolle Präsentation zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein einladendes 50-Sekunden-Video für die Öffentlichkeit und potenzielle diverse Anbieter, das unser umfassendes Lieferantenvielfalt-Programm als Kernbestandteil unserer unternehmerischen sozialen Verantwortung vorstellt. Visuell sollte ein gemeinschaftsorientierter und ansprechender Stil mit vielfältiger Repräsentation angestrebt werden, unterstützt von einem warmen, einladenden Ton. Integrieren Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und AI-Avatare, um die Breite unserer inklusiven Reichweite zu veranschaulichen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Lieferantenvielfalt-Videos erstellt

Heben Sie Ihr Lieferantenvielfalt-Programm mit ansprechenden, AI-gestützten Videos hervor. Erzählen Sie mühelos überzeugende Geschichten, um Ihr Engagement für diverse Lieferanten und inklusives Wachstum zu zeigen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Erzählung
Skizzieren Sie die wichtigsten Botschaften und Geschichten für Ihre Lieferantenvielfalt-Initiativen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte in ansprechende visuelle Erzählungen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer Reihe von AI-Avataren wählen, um Ihre Marke zu repräsentieren. Personalisieren Sie deren Erscheinungsbild, um authentisch mit Ihrem Publikum zu kommunizieren und diverse Lieferanten hervorzuheben.
3
Step 3
Fügen Sie Klarheit & Reichweite hinzu
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video universell verstanden wird. Fügen Sie einfach Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern und ein breiteres Publikum mit Ihrer Botschaft zu erreichen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre hochwertigen Inhalte mit Branding-Kontrollen, indem Sie Ihr Logo und Ihre Farben integrieren. Exportieren Sie Ihre ansprechenden Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verteilung auf allen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Lieferantenvielfalt-Initiativen in sozialen Medien fördern

.

Produzieren Sie schnell fesselnde Kurzvideos für soziale Medien, um Ihre Botschaften zur Lieferantenvielfalt zu verstärken und zu verbreiten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Lieferantenvielfalt-Videos?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, effizient Lieferantenvielfalt-Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Dies erlaubt Ihnen, hochwertige Inhalte zu produzieren, die Ihre Ziele und Initiativen des Lieferantenvielfalt-Programms effektiv kommunizieren.

Welche Arten von Inhalten zur Lieferantenvielfalt können mit HeyGen produziert werden?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Lieferantenvielfalt-Videos erstellen, darunter Schulungsmodule, Programmübersichten und Erfolgsgeschichten von Lieferanten. Nutzen Sie Videovorlagen und individuelles Branding, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte mit Ihrer Lieferantenvielfalt-Strategie übereinstimmen.

Wie kann HeyGen das Engagement für Lieferantenvielfalt-Initiativen steigern?

HeyGen steigert das Engagement, indem es Skripte in dynamische, ansprechende Videos mit realistischen AI-Sprachüberlagerungen und AI-Avataren verwandelt. Dies macht komplexe Themen wie Lieferantenvielfalt-Initiativen für alle Stakeholder zugänglicher und einprägsamer.

Kann HeyGen die mehrsprachige Kommunikation für diverse Lieferanten unterstützen?

Ja, HeyGen erleichtert die mehrsprachige Kommunikation, indem es mehrsprachige Sprachüberlagerungen und automatisierte Untertitel bietet. Dies stellt sicher, dass die Botschaften Ihres Lieferantenvielfalt-Programms für alle diversen Lieferanten weltweit zugänglich sind und Ihre inklusive Lieferkette stärken.

