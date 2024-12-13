Absolut. HeyGen generiert automatisch präzise Untertitel für alle Ihre Schulungsvideos, was die Barrierefreiheit für jeden Mitarbeiter erheblich verbessert. Darüber hinaus haben Sie die Flexibilität, Ihre Videoproduktion in mehreren Seitenverhältnissen zu exportieren, um eine optimale Anzeige und Qualität auf verschiedenen Plattformen und Geräten zu gewährleisten.