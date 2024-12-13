HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos zur Bewusstseinsbildung über Substanzmissbrauch mit anpassbaren AI-Avataren und Text-zu-Video zu erstellen, sodass Sie maßgeschneiderte Botschaften für Jugendliche und verschiedene Gemeinschaften übermitteln können. Seine Branding-Kontrollen und Untertitel-Generierung stellen sicher, dass Ihre Inhalte zugänglich und wirkungsvoll für eine breite Reichweite und psychische Unterstützung sind.