Erstellen Sie Schulungsvideos zur psychischen Gesundheit von Schülern ganz einfach

Vermitteln Sie wichtige Bildung zur psychischen Gesundheit an Schüler durch ansprechende, kurze Videos, die leicht präzise Untertitel für Barrierefreiheit hinzufügen.

407/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Bildungs-Video für Schüler der Mittelstufe, ihre Lehrer und Eltern, um häufige Herausforderungen der psychischen Gesundheit wie Angst oder schulischen Druck zu erklären. Dieses Erklärvideo wird die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um Klarheit und Genauigkeit zu gewährleisten, präsentiert mit klaren Infografiken und einfachen Animationen, ergänzt durch umfassende Untertitel für Barrierefreiheit und Verständnis.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 45-sekündiges visuelles Erzählstück, das sich an Schüler der Oberstufe richtet und effektive Selbstfürsorgestrategien veranschaulicht. Das Video sollte die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen nutzen, um nachvollziehbare Szenarien darzustellen, begleitet von einem aufmunternden Voiceover, um das soziale und emotionale Wohlbefinden der Schüler zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Schulungsvideo für Lehrer und Schulfachleute, das schnelle Einblicke in die Erkennung früher Anzeichen von psychischen Belastungen bei Schülern bietet. Dieses professionelle Video wird effizient mit den Vorlagen & Szenen von HeyGen erstellt, um wichtige Informationen klar zu vermitteln, formatiert mit Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporten, die für verschiedene interne Schulplattformen geeignet sind, um das Bewusstsein für psychische Gesundheit im Kollegium zu erhöhen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsvideos zur psychischen Gesundheit von Schülern erstellt

Ermöglichen Sie K-12-Schülern mit ansprechenden, animierten Videos zur psychischen Gesundheit, das Bewusstsein für Wohlbefinden zu fördern, indem Sie intuitive KI-Tools nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video-Skript
Beginnen Sie mit der Skizzierung Ihrer Kernbotschaft zur Bewusstseinsbildung für die psychische Gesundheit von Schülern. Nutzen Sie dann die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um schnell den ersten Entwurf Ihres Schulungsvideos zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren von HeyGen, um Ihre animierten Videos zur psychischen Gesundheit zu präsentieren. Ein professioneller Präsentator hilft, die Schüler visuell zu fesseln und Ihre Botschaft klar zu vermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel für Inklusivität hinzu
Stellen Sie sicher, dass Ihre Bildungs-Videos für alle Schüler zugänglich sind, indem Sie automatisch genaue Untertitel generieren. Dies unterstützt das Verständnis und verbessert die Kommunikation zur psychischen Gesundheit.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihre kurzen Videos und exportieren Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine optimale Ansicht auf jeder Plattform. Teilen Sie Ihre wirkungsvollen Ressourcen zur psychischen Gesundheit mühelos in Schulen und Gemeinden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement in der Schulung zur psychischen Gesundheit

.

Erhöhen Sie das Engagement der Schüler und verbessern Sie die Behaltensleistung für wichtige Schulungsprogramme zur psychischen Gesundheit mit KI-gestützten Videos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Schulungsvideos zur psychischen Gesundheit von Schülern helfen?

HeyGen ermöglicht es Schulen und Lehrern, wirkungsvolle Schulungsvideos zur psychischen Gesundheit von Schülern einfach zu erstellen, indem KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen genutzt werden. Sie können Skripte in ansprechende Bildungs-Videos verwandeln, die das Wohlbefinden der Schüler durch visuelles Erzählen fördern.

Welche Vorteile bieten animierte Videos zur psychischen Gesundheit für Schüler?

Mit HeyGen erstellte animierte Videos zur psychischen Gesundheit fesseln die Aufmerksamkeit der Schüler und erklären abstrakte Konzepte effektiv, wodurch Themen wie soziales und emotionales Wohlbefinden zugänglicher werden. Diese ansprechenden Erklärvideos können das Bewusstsein und die Behaltensleistung der Schüler für psychische Gesundheit erheblich verbessern.

Können Lehrer K-12-Videos zur psychischen Gesundheit mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Lehrern, K-12-Videos zur psychischen Gesundheit von Schülern vollständig anzupassen, indem sie markenspezifische Vorlagen, eine umfassende Medienbibliothek und personalisierte KI-Avatare nutzen. Dies stellt sicher, dass der Inhalt relevant ist und bei den Schülern Anklang findet, um eine effektive Bildung zur psychischen Gesundheit zu fördern.

Unterstützt HeyGen Barrierefreiheitsfunktionen für Bildungs-Videos zur psychischen Gesundheit?

Absolut. HeyGen generiert automatisch genaue Untertitel für alle Bildungs-Videos, um sicherzustellen, dass Inhalte zur psychischen Gesundheit von Schülern für alle Lernenden zugänglich sind. Dieses Engagement für Barrierefreiheit erhöht die Reichweite und Wirkung Ihrer Kampagnen zur Bewusstseinsbildung für psychische Gesundheit bei Schülern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo