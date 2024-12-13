3

Step 3

Wenden Sie Marken- und Barrierefreiheitsfunktionen an

Personalisieren Sie Ihr Video, um es mit Ihrer Marke in Einklang zu bringen. Fügen Sie Ihr Logo hinzu und passen Sie die Farben mit den Markensteuerungen von HeyGen an. Erstellen Sie genaue Untertitel für verbesserte Barrierefreiheit, um sicherzustellen, dass Ihre hochwertigen Videoinhalte professionell und für alle Stakeholder leicht verständlich sind.