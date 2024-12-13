HeyGen bietet flexible Vorlagen, anpassbare Szenen und Größenanpassung, die es Ihnen ermöglichen, Erzähltechniken für verschiedene Marketingvideos anzupassen. Ob es sich um ein Erklärvideo oder ein Kundenstory-Video handelt, HeyGen hilft Ihnen, fesselnde Geschichten zu erstellen, die auf Ihr Publikum zugeschnitten sind.