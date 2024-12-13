HeyGen verbessert den Storyboarding-Prozess für die Videoproduktion erheblich, indem es AI-gestützte Tools integriert. Sie können ein Skript direkt in ein Video umwandeln, indem Sie Text-zu-Video-Funktionen nutzen und sogar eine animatische Vorschau erstellen, um den Ablauf vor der endgültigen Wiedergabe zu visualisieren. Dies ermöglicht schnelle Iterationen und stellt sicher, dass Ihr Videostoryboard wirkungsvoll ist.