Starten Sie Ihr Geschäft mit atemberaubenden Werbevideos. Passen Sie die Vorlagen und Szenen für die große Eröffnung einfach an, um auffällige Begeisterung zu erzeugen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich eine einladende 45-Sekunden-Ankündigung für Ihr neues Geschäft vor, ein perfektes Beispiel, um benutzerfreundliche Eröffnungsvideos für jeden Geschäftsinhaber zu erstellen. Zielgruppe sind neue Unternehmer und Marketingmanager mit einem hellen, warmen visuellen Stil und einem freundlichen Voiceover, das von einem AI-Avatar geliefert wird, alles generiert aus Ihrem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Botschaft mühelos zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie einen auffälligen 60-Sekunden-Social-Media-Buzz-Creator, der HeyGens Social Media Templates nutzt, um ein vielfältiges Online-Publikum, insbesondere E-Commerce-Unternehmen und Social-Media-Marketer, anzusprechen. Dieses trendige und lebendige Video sollte mitreißende, beliebte Hintergrundmusik und animierten Text enthalten, komplett mit automatisch generierten Untertiteln, um die Reichweite zu maximieren, und optimiert für verschiedene Plattformen durch Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein professionelles 30-Sekunden-Werbevideo, das sich an Einzelhandelsmanager und Eventplaner richtet und zeigt, wie mühelos sie ihren Videoproduktionsprozess verbessern können. Dieser saubere und anspruchsvolle Clip, mit einer inspirierenden Hintergrundmusik und einer klaren Erzählung, sollte HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um visuelle Inhalte zu beziehen und eine überzeugende Voiceover-Generierung, um die Aufregung ihrer neuen Eröffnung zu artikulieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Eröffnungsvideos erstellt

Erstellen Sie auffällige Videos zur großen Eröffnung mit HeyGens benutzerfreundlicher Plattform. Verkünden Sie Ihr neues Unternehmen, erzeugen Sie Begeisterung und heißen Sie Kunden mit ansprechenden visuellen Inhalten und überzeugenden Botschaften willkommen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage für die große Eröffnung
Durchsuchen Sie unsere vielfältige Sammlung von Vorlagen für die große Eröffnung, um den perfekten Ausgangspunkt zu finden. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um Ihr Projekt schnell zu starten.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihren einzigartigen Text und visuelle Inhalte hinzufügen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Ihre schriftliche Botschaft in ansprechende gesprochene Inhalte zu verwandeln.
3
Step 3
Erweitern Sie mit Branding-Elementen
Machen Sie Ihr Eröffnungsvideo unverwechselbar. Wenden Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit HeyGens Branding-Kontrollen an, um ein auffälliges und professionelles Aussehen zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Erstellen Sie Ihr hochwertiges Werbevideo. Verwenden Sie HeyGens Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren, und laden Sie es dann herunter und teilen Sie es, um maximale Begeisterung für Ihre Eröffnung zu erzeugen.

Erzeugen Sie Begeisterung mit inspirierenden Inhalten

Entwickeln Sie überzeugende Videos, um potenzielle Kunden zu inspirieren und Vorfreude auf die große Eröffnung Ihres Geschäfts zu wecken.

Wie kann HeyGen mir helfen, Eröffnungsvideos schnell und effektiv zu erstellen?

HeyGen bietet eine große Auswahl an professionellen Videovorlagen, einschließlich Vorlagen für die große Eröffnung, mit denen Sie mühelos auffällige Werbevideos erstellen können. Mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen können Sie den gesamten Videoproduktionsprozess für maximalen Einfluss und Begeisterung optimieren.

Welche Arten von Videovorlagen bietet HeyGen für die Erstellung von Eröffnungspromotionen?

HeyGen bietet zahlreiche benutzerfreundliche Videovorlagen, die speziell für große Eröffnungen und Werbevideos entwickelt wurden. Dazu gehören vielseitige Social Media Templates und Intro Video Templates, die es einfach machen, überzeugende und professionelle Inhalte zu erstellen.

Kann ich die Vorlagen für die große Eröffnung in HeyGen an meine Markenidentität anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, die Vorlagen für die große Eröffnung vollständig mit Ihrem einzigartigen Logo, Farben und spezifischen Botschaften anzupassen. Sie können Ihr Video weiter personalisieren mit AI-Avataren und fortschrittlicher Voiceover-Generierung für ein wirklich einzigartiges Aussehen und Gefühl.

Wie stellt HeyGen sicher, dass meine Eröffnungsvideos für verschiedene Plattformen optimiert sind?

HeyGen bietet robuste Anpassungsmöglichkeiten für das Seitenverhältnis und hochwertige Exportoptionen, die garantieren, dass Ihre Eröffnungsvideos perfekt für verschiedene Plattformen wie YouTube optimiert sind. Dies stellt sicher, dass Ihre Werbevideos auf allen Ihren gewählten Kanälen ein professionelles und auffälliges Erscheinungsbild behalten.

