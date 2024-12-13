HeyGen bietet robuste Anpassungsmöglichkeiten für das Seitenverhältnis und hochwertige Exportoptionen, die garantieren, dass Ihre Eröffnungsvideos perfekt für verschiedene Plattformen wie YouTube optimiert sind. Dies stellt sicher, dass Ihre Werbevideos auf allen Ihren gewählten Kanälen ein professionelles und auffälliges Erscheinungsbild behalten.