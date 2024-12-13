Erstellen Sie Bestandspräsenzvideos, die mehr Produkte verkaufen

Nutzen Sie AI-Avatare, um Text in fesselnde Bestandspräsenzvideos zu verwandeln und die Produktpräsenz mit einer kostengünstigen Lösung zu steigern.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges modernes Video, das sich an Marketer richtet und die Einfachheit der Integration von Videomarketing in ihre Bestandspräsenzstrategie veranschaulicht. Verwenden Sie einen klaren visuellen Stil, angetrieben von einem AI-Avatar. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare für eine hochmoderne Präsentation, die die Produktpräsenz hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges informatives Video für Supply-Chain-Manager, das effektive Methoden zur einfachen Erstellung von Bestandspräsenzvideos demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte klar und instruktiv sein, mit Schritt-für-Schritt-Visualisierungen und unterstützender Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell eine kostengünstige Lösung zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges dynamisches Video, das sich an E-Commerce-Unternehmer und Social-Media-Manager richtet und die Kraft von konsistenten Bestandspräsenzinhalten zur Steigerung des Markenbewusstseins betont. Das Video sollte einen erzählerischen Ansatz mit aufmunternder Musik haben. Integrieren Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um überzeugende Erzählungen für die Verbreitung in sozialen Medien zu produzieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Bestandspräsenzvideos erstellt

Erstellen Sie fesselnde und professionelle Produktpräsenzvideos in Minuten mit AI, um Ihr Markenbewusstsein effizient zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Videoskripts. Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Botschaft zu präsentieren und eine professionelle und konsistente Bildschirmpräsenz für Ihre Produktpräsenzinhalte sicherzustellen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Szene an
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie verschiedene Vorlagen & Szenen nutzen und relevante Medien aus der Bibliothek integrieren. Wenden Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke an, um ein starkes Markenbewusstsein zu bewahren.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und Barrierefreiheit hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende Erzählungen mit der Voiceover-Generierung, um die Vorteile Ihres Produkts klar zu artikulieren. Verbessern Sie die Barrierefreiheit und Reichweite des Publikums, indem Sie Untertitel/Untertitel zu Ihren Bestandspräsenzvideos hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis wählen. Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Formaten, bereit zur Verbreitung über soziale Medien oder YouTube, um die Produktpräsenz zu maximieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie den Produktwert durch Testimonials hervor

Nutzen Sie AI-Videos, um überzeugende Erfolgsgeschichten von Kunden zu teilen, Vertrauen aufzubauen und den greifbaren Wert Ihrer Produkte zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Videomarketing-Bemühungen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Marketern, ihr Videomarketing zu verbessern, indem sie fesselnde Inhalte mit hochmodernen AI-Avataren erstellen. Sie können einfach Videos aus Text erstellen, um das Markenbewusstsein zu steigern und die Verbindung zum Publikum ohne komplexe Produktion zu stärken.

Welche Arten von professionellen Videos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von professionellen Videos erstellen, darunter Erklärvideos, Produktdemos und Kundenreferenzen. Unsere Plattform hilft Ihnen, fesselnde Inhalte zu generieren, um die Produktpräsenz und die allgemeine Bestandspräsenz effizient zu verbessern.

Wie schnell kann ich mit HeyGen ansprechende Videos aus Text erstellen?

Mit HeyGen können Sie Ihre Skripte schnell in ansprechende Videos verwandeln, indem Sie unsere fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen und realistischen AI-Sprachschauspieler nutzen. Dieser optimierte Prozess bietet eine kostengünstige Lösung zur effizienten Erstellung hochwertiger Inhalte.

Kann HeyGen mir helfen, überzeugende Videos mit AI-Avataren zu erstellen?

Absolut! HeyGens innovative AI-Avatare sind das Herzstück unserer Plattform und ermöglichen es Ihnen, überzeugende Videos direkt aus Ihren Textskripten zu erstellen. Dies macht die Videoproduktion zugänglich und leistungsstark für verschiedene Anwendungen, einschließlich sozialer Medien und YouTube-Videos.

