Erstellen Sie Standup-Training-Videos mit AI
Produzieren Sie schnell ansprechende Mitarbeiterschulungs-Videos mit AI-Avataren, um Zeit zu sparen und die Behaltensquote zu steigern.
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Produkt-Durchlaufvideo für bestehende Kunden, das ein neues Feature-Update prägnant und klar hervorhebt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit Bildschirmaufnahmen des Features in Aktion, ergänzt durch eingeblendete Texte. Stellen Sie sicher, dass HeyGens Untertitel automatisch generiert werden, um die Zugänglichkeit für alle Benutzer zu verbessern, zusammen mit einer ruhigen und erklärenden Stimme.
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Verkaufstraining-Video für Ihr internes Verkaufsteam, das einen schnellen Tipp zur Einwandbehandlung vorstellt. Dieses dynamische Video sollte lebendige Farben und energiegeladene Musik nutzen, um ein hohes Engagement zu gewährleisten, und einen animierten Sprecher zeigen. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell eine professionelle und wirkungsvolle Botschaft zusammenzustellen, die das Team zur sofortigen Anwendung motiviert.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Unternehmens-Training-Video für alle Mitarbeiter, das eine neue Best Practice für effizientes Wissensaustausch innerhalb der Organisation demonstriert. Die visuelle Präsentation sollte sauber und professionell sein, mit einer Mischung aus Infografik-Elementen und einer natürlich klingenden Stimme. Dieses Video muss leicht an verschiedene Plattformen anpassbar sein, daher nutzen Sie HeyGens Funktion zur Größenanpassung & Exporte, um eine optimale Ansicht auf sowohl Desktop- als auch Mobilgeräten zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Steigern Sie das Schulungsengagement.
Nutzen Sie AI, um dynamische und interaktive Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden und die Behaltensquote für Standup-Sitzungen erheblich steigern.
Erweitern Sie die Lernreichweite.
Entwickeln Sie effizient eine größere Anzahl von Standup-Schulungskursen, die eine breitere Verteilung und Zugänglichkeit für ein globales Publikum ermöglichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Schulungsvideos effizient zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Schulungsvideos mit fortschrittlicher AI zu erstellen. Unsere Plattform nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Skripte in polierte Inhalte zu verwandeln, die perfekt für Mitarbeiterschulungen oder Produkt-Durchläufe geeignet sind, und reduziert die Produktionszeit erheblich.
Welche Arten von AI-Avataren kann ich für meine Unternehmensschulungen mit HeyGen verwenden?
HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren, die an Ihre Marke und verschiedene Schulungsbedürfnisse angepasst werden können, einschließlich Unternehmensschulungen und kundenorientierter Bildung. Sie können konsistente, professionelle AI-Präsentatoren erstellen, um Ihre Botschaft effektiv in all Ihren Schulungsinhalten zu übermitteln.
Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen und Untertitel für die Zugänglichkeit von Schulungsinhalten?
Ja, HeyGen verbessert die Zugänglichkeit und Reichweite Ihrer Schulungsvideos erheblich mit robuster Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln. Dies ermöglicht eine einfache Übersetzung und stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiterschulungen von einem globalen Publikum verstanden werden, was die Bildung effizienter und inklusiver macht.
Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von technischen Tutorial-Videos und Produkt-Durchläufen?
Absolut, HeyGen ist ideal für die Produktion klarer technischer Tutorial-Videos und detaillierter Produkt-Durchläufe ohne komplexe Videobearbeitung. Sie können mühelos überzeugende, AI-gestützte Videos direkt aus einem Skript generieren, die Prozesse effektiv für verschiedene How-to-Videos und technische Tutorials demonstrieren.