Erstellen Sie Standup-Training-Videos mit AI

Produzieren Sie schnell ansprechende Mitarbeiterschulungs-Videos mit AI-Avataren, um Zeit zu sparen und die Behaltensquote zu steigern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Produkt-Durchlaufvideo für bestehende Kunden, das ein neues Feature-Update prägnant und klar hervorhebt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit Bildschirmaufnahmen des Features in Aktion, ergänzt durch eingeblendete Texte. Stellen Sie sicher, dass HeyGens Untertitel automatisch generiert werden, um die Zugänglichkeit für alle Benutzer zu verbessern, zusammen mit einer ruhigen und erklärenden Stimme.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Verkaufstraining-Video für Ihr internes Verkaufsteam, das einen schnellen Tipp zur Einwandbehandlung vorstellt. Dieses dynamische Video sollte lebendige Farben und energiegeladene Musik nutzen, um ein hohes Engagement zu gewährleisten, und einen animierten Sprecher zeigen. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell eine professionelle und wirkungsvolle Botschaft zusammenzustellen, die das Team zur sofortigen Anwendung motiviert.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Unternehmens-Training-Video für alle Mitarbeiter, das eine neue Best Practice für effizientes Wissensaustausch innerhalb der Organisation demonstriert. Die visuelle Präsentation sollte sauber und professionell sein, mit einer Mischung aus Infografik-Elementen und einer natürlich klingenden Stimme. Dieses Video muss leicht an verschiedene Plattformen anpassbar sein, daher nutzen Sie HeyGens Funktion zur Größenanpassung & Exporte, um eine optimale Ansicht auf sowohl Desktop- als auch Mobilgeräten zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Standup-Training-Videos erstellt

Produzieren Sie schnell dynamische und informative Standup-Training-Videos mit AI, um Ihr Team mit minimalem Aufwand auf Kurs und engagiert zu halten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihr Schulungsskript in die Plattform zu schreiben oder einzufügen. Dies dient als Grundlage für Ihr Standup, das HeyGen mit seiner Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript umwandeln wird.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, die als Ihr Präsentator fungieren. Dies eliminiert die Notwendigkeit für Live-Aufnahmen und sorgt für ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild Ihrer Schulung.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihre Inhalte mit visuellen Elementen, Stock-Medien und nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um Ihr Skript zum Leben zu erwecken. Dies stellt sicher, dass Sie ansprechende Videos erstellen, die Aufmerksamkeit erregen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihre Schulung abgeschlossen ist, nutzen Sie HeyGens Funktionen zur Größenanpassung & Exporte, um Ihre professionellen Schulungsvideos für eine nahtlose Verteilung auf jeder Plattform zu finalisieren und herunterzuladen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Konzepte

Nutzen Sie AI, um komplexe Themen in klare, verständliche Standup-Training-Videos zu verwandeln und die gesamte Bildungswirkung zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Schulungsvideos effizient zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Schulungsvideos mit fortschrittlicher AI zu erstellen. Unsere Plattform nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Skripte in polierte Inhalte zu verwandeln, die perfekt für Mitarbeiterschulungen oder Produkt-Durchläufe geeignet sind, und reduziert die Produktionszeit erheblich.

Welche Arten von AI-Avataren kann ich für meine Unternehmensschulungen mit HeyGen verwenden?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren, die an Ihre Marke und verschiedene Schulungsbedürfnisse angepasst werden können, einschließlich Unternehmensschulungen und kundenorientierter Bildung. Sie können konsistente, professionelle AI-Präsentatoren erstellen, um Ihre Botschaft effektiv in all Ihren Schulungsinhalten zu übermitteln.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen und Untertitel für die Zugänglichkeit von Schulungsinhalten?

Ja, HeyGen verbessert die Zugänglichkeit und Reichweite Ihrer Schulungsvideos erheblich mit robuster Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln. Dies ermöglicht eine einfache Übersetzung und stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiterschulungen von einem globalen Publikum verstanden werden, was die Bildung effizienter und inklusiver macht.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von technischen Tutorial-Videos und Produkt-Durchläufen?

Absolut, HeyGen ist ideal für die Produktion klarer technischer Tutorial-Videos und detaillierter Produkt-Durchläufe ohne komplexe Videobearbeitung. Sie können mühelos überzeugende, AI-gestützte Videos direkt aus einem Skript generieren, die Prozesse effektiv für verschiedene How-to-Videos und technische Tutorials demonstrieren.

