Erstellen Sie Stakeholder-Kommunikationsvideos sofort mit AI

Vereinfachen Sie die Unternehmenskommunikation und liefern Sie Projekt-Updates mit Text-zu-Video aus dem Skript, um klare, prägnante Nachrichten zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine ausgefeilte 1,5-minütige Ankündigung für externe Stakeholder wie Investoren und wichtige Partner. Das Video benötigt einen vertrauenswürdigen und selbstbewussten visuellen Stil, der ein realistisches AI-Avatar prominent zeigt, um die Unternehmenskommunikationsbotschaft zu übermitteln. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare-Fähigkeit, um einen professionellen Sprecher zu erstellen, der sicherstellt, dass die Botschaft mit Authentizität und Professionalität für ein globales Publikum resoniert.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges umfassendes Onboarding-Segment für neue Mitarbeiter in verschiedenen internationalen Regionen. Dieses Video muss einen klaren, informativen visuellen Stil haben, ergänzt durch einen freundlichen Ton. Es sollte globale Zugänglichkeit priorisieren, indem es HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für vielfältige Sprachunterstützung nutzt und mehrsprachige Voiceovers einsetzt. Das Ziel ist es, wesentliche Unternehmensrichtlinien und -kultur effizient an interne Stakeholder zu kommunizieren und sicherzustellen, dass das Verständnis unabhängig vom sprachlichen Hintergrund gewährleistet ist.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video, das eine neue Unternehmensrichtlinie oder Funktion allen Mitarbeitern erklärt, mit einem prägnanten und visuell ansprechenden Stil. Dieses Video sollte HeyGens Vorlagen & Szenen hervorragend nutzen, um schnelle Szenenwechsel zu erleichtern und leicht verdauliche Informationen zu präsentieren. Das Ziel ist es, Videoinhalte mühelos anzupassen, um eine effektive interne Kommunikation zu gewährleisten und eine einfache Videoverteilung und schnelle Annahme der neuen Informationen durch alle relevanten Stakeholder zu ermöglichen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Stakeholder-Kommunikationsvideos erstellt

Erstellen Sie schnell ansprechende und professionelle Videos für interne und externe Stakeholder, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar, markenkonform und wirkungsvoll ist.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr vorbereitetes Videoskript in die Plattform einfügen. Unsere AI verwandelt Ihren Text automatisch in ein natürliches und ansprechendes Voiceover, das die Grundlage Ihrer Unternehmenskommunikation bildet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie einen AI-Avatar als Ihren Präsentator, um Ihrer Botschaft ein professionelles und sympathisches Gesicht zu geben. Kombinieren Sie Ihren Avatar mit einer geeigneten Szene oder nutzen Sie eine AI-gestützte Videovorlage, um den richtigen Ton für Ihre Projekt-Updates zu setzen.
3
Step 3
Wenden Sie Branding- und Zugänglichkeitsfunktionen an
Wenden Sie Ihre einzigartigen Branding-Kontrollen an, wie Logos und Unternehmensfarben, um Konsistenz in all Ihren internen und externen Kommunikationen zu gewährleisten. Sorgen Sie für universellen Zugang, indem Sie Untertitel einfach generieren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Nach der Überprüfung Ihrer Kreation exportieren Sie Ihr professionelles Stakeholder-Kommunikationsvideo im gewünschten Seitenverhältnis. Der End-to-End-Videoproduktionsprozess macht es einfach, Ihre Botschaft effektiv zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Wichtige Ankündigungen verbreiten

Produzieren Sie ausgefeilte Videos für Unternehmensankündigungen und Projekt-Updates, um eine professionelle Kommunikation mit allen Stakeholdern sicherzustellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videos aus einem Skript?

HeyGen fungiert als leistungsstarker AI-Videogenerator, der Ihr geschriebenes Skript direkt in ansprechende professionelle Videos verwandelt. Sie geben einfach Ihren Text ein, und HeyGens Technologie übernimmt die Animation, die Generierung des AI Voice Actors und fügt automatisch Untertitel hinzu, um Ihren End-to-End-Videoproduktionsprozess zu optimieren.

Kann HeyGen Videoinhalte an die Identität meiner Marke anpassen?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Videoinhalte vollständig an Ihre Unternehmenskommunikation anzupassen. Sie können die Logos, Farben und Schriftarten Ihrer Marke einbinden und AI-gestützte Videovorlagen nutzen, um konsistente und professionelle Stakeholder-Kommunikationsvideos zu erstellen.

Welche AI-Avatar- und mehrsprachigen Voiceover-Optionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Botschaft effektiv zu repräsentieren. Neben diesen können Sie aus einer Vielzahl natürlicher Voiceovers wählen, die von unserer AI Voice Actor-Technologie generiert werden, einschließlich Optionen für mehrsprachige Voiceovers, um ein breiteres Publikum mit Ihren Projekt-Updates zu erreichen.

Wie erleichtert HeyGen das einfache Teilen von Videos für die Unternehmenskommunikation?

HeyGen optimiert den gesamten Prozess der Erstellung von Unternehmenskommunikation und Projekt-Updates, wobei das einfache Teilen von Videos ein integraler Bestandteil des End-to-End-Videoproduktionsprozesses ist. Sobald Ihre angepassten Videoinhalte fertig sind, bietet die Plattform einfache Exportwerkzeuge, um Ihre Inhalte mühelos mit internen und externen Stakeholdern zu teilen.

