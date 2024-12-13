Erstellen Sie Stakeholder-Briefing-Videos mit AI-Effizienz

Erstellen Sie mühelos professionelle, hochwertige Videos. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Ihre Schlüsselbotschaft und Projektziele mit Leichtigkeit zu vermitteln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video speziell für funktionsübergreifende Teamleiter, das effektiv eine einzige Schlüsselbotschaft aus einer neuen Video-Briefvorlage vermittelt. Streben Sie eine dynamische, infografikartige visuelle Präsentation mit beschwingter Hintergrundmusik und klarer Erzählung an; nutzen Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion für eine schnelle Inhaltserstellung.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Überblicksvideo auf hoher Ebene vor, das sich an externe Partner und Hauptkunden richtet und ein kritisches Projektziel für wichtige Stakeholder klar umreißt. Das Video erfordert eine anspruchsvolle, markenkonforme Ästhetik mit sanften Übergängen und einer polierten, artikulierten Stimme; HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" können helfen, diesen eleganten Look schnell zu erreichen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges internes Kommunikationsstück für Projektmanager und Teammitglieder in verschiedenen Abteilungen, das ein detailliertes Video-Kreativbriefing in ein hochwertiges Video verwandelt, das neue Richtlinien erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend und modern sein, relevante Stock-Footage mit klaren Textüberlagerungen und einer freundlichen, unverwechselbaren Stimme kombinieren; sorgen Sie für maximale Zugänglichkeit, indem Sie "Untertitel" über HeyGen hinzufügen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Stakeholder-Briefing-Videos erstellt

Optimieren Sie Ihre Kommunikation und informieren Sie wichtige Stakeholder effektiv mit hochwertigen, professionellen Video-Briefings, die schnell und präzise erstellt werden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Briefing
Skizzieren Sie Ihr Projektziel und Ihre Schlüsselbotschaft. Nutzen Sie die Text-to-Video aus Skript-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte einfach in ein dynamisches Video zu verwandeln und sicherzustellen, dass alle wesentlichen Details für Ihre Stakeholder abgedeckt sind.
2
Step 2
Wählen Sie eine professionelle Vorlage
Wählen Sie aus einer Reihe von professionellen Vorlagen & Szenen, die für Unternehmenskommunikation entwickelt wurden. Verbessern Sie Ihr Briefing, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Botschaft am besten repräsentiert und einen konsistenten und ansprechenden Moderator bietet.
3
Step 3
Integrieren Sie Markenelemente
Integrieren Sie Ihre Markenidentität nahtlos mit Branding-Kontrollen für Logos und Farben. Erstellen Sie eine klare Sprachübertragung, um Ihre Schlüsselbotschaft zu artikulieren und die Präsenz und Professionalität Ihrer Marke im gesamten Video zu verstärken.
4
Step 4
Effizient exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Briefing, indem Sie Untertitel für Zugänglichkeit und eine breitere Reichweite hinzufügen. Nutzen Sie das Größenverhältnis-Resizing & Exporte, um Ihr Video für verschiedene Vertriebskanäle vorzubereiten und so ein optimales Seherlebnis für alle Stakeholder zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Ausrichten & Motivieren von Stakeholdern

Erstellen Sie kraftvolle, inspirierende Videobotschaften, um Stakeholder effektiv auf strategische Ziele und Initiativen auszurichten und zu motivieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung hochwertiger Stakeholder-Briefing-Videos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht Ihre Videoproduktion, indem es Ihnen ermöglicht, professionelle Stakeholder-Briefing-Videos mit AI-Avataren und Text-to-Video aus Ihrem Skript zu erstellen. Dies hilft Ihnen, Ihre Schlüsselbotschaft effizient an alle Stakeholder mit hochwertigen Videos zu übermitteln.

Unterstützt HeyGen bei der Erstellung eines Video-Kreativbriefings oder Skripts für Unternehmensvideos?

Ja, HeyGen erleichtert Ihren kreativen Ansatz, indem es die direkte Text-to-Video-Erstellung aus Ihrem Skript ermöglicht, die perfekt mit Ihrem Video-Kreativbriefing und Projektziel übereinstimmt. Dies stellt sicher, dass Ihre Unternehmensvideos Ihre Botschaft effektiv kommunizieren.

Kann ich meine Markenidentität beibehalten, wenn ich Unternehmensvideos mit HeyGen produziere?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich der Integration von benutzerdefinierten Logos und Markenfarbpaletten, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Diese Konsistenz hilft Ihnen, Ihre Zielgruppe effektiv über verschiedene Vertriebskanäle zu erreichen.

Welche technischen Anforderungen sind erforderlich, um hochwertige Videos mit HeyGen zu produzieren?

HeyGen ist eine webbasierte Plattform, die komplexe technische Anforderungen für Benutzer minimiert. Sie können problemlos hochwertige Videos erstellen, die für verschiedene Vertriebskanäle bereit sind, komplett mit Funktionen wie Sprachgenerierung und automatisch generierten Untertiteln.

