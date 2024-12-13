Erstellen Sie mühelos Videos zur Stakeholder-Abstimmung

Binden Sie Ihre Teams ein und sorgen Sie für kristallklare interne Kommunikation, indem Sie professionelle AI-Avatare nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Video für den Start eines bevorstehenden Projekts, das darauf abzielt, alle Projektbeteiligten von Anfang an aufeinander abzustimmen. Dieses Video sollte die Text-zu-Video-Funktionalität nutzen, um Projektziele und Zeitpläne schnell zu artikulieren, ergänzt durch relevante visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Der Ton sollte enthusiastisch, aber professionell sein und zur Zusammenarbeit und einem gemeinsamen Verständnis inspirieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein poliertes 2-minütiges Video für eine Führungskräfteankündigung, um eine bedeutende Änderung der Unternehmensrichtlinien an alle Mitarbeiter zu kommunizieren. Verwenden Sie einen realistischen AI-Avatar und eine hochwertige Sprachsynthese, um die Botschaft mit Autorität und Ernsthaftigkeit zu übermitteln. Die visuelle Ästhetik muss seriös und vertrauenswürdig sein, und das Video sollte mit Größenanpassung und Exporten für eine nahtlose Verteilung über alle internen Plattformen exportiert werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das sich auf bewährte Praktiken bei der Nutzung unserer internen Kommunikationstools konzentriert. Dieses Anleitungsvideo sollte vorgefertigte Vorlagen und Szenen für einen schnellen Start nutzen und automatisch generierte Untertitel enthalten, um das Lernen und die Behaltensleistung zu verbessern. Der visuelle Stil sollte freundlich und leicht verständlich sein, um komplexe Informationen für ein vielfältiges Publikum zugänglich zu machen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Videos zur Stakeholder-Abstimmung erstellt

Optimieren Sie die interne Kommunikation und stellen Sie sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind, mit ansprechenden, professionellen Videos, die von AI unterstützt werden.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Schreiben Sie Ihre präzise Botschaft für Ihr Video. HeyGen bietet nahtlose Text-zu-Video-Funktionalität.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie einen ansprechenden AI-Avatar aus unserer Bibliothek, um Ihre Botschaft klar zu präsentieren.
Step 3
Fügen Sie natürliche Sprachsynthesen hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit natürlichen Sprachsynthesen, die von AI generiert werden, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten.
Step 4
Fügen Sie Untertitel hinzu und exportieren Sie
Finalisieren Sie Ihr Video mit automatisch generierten Untertiteln für Barrierefreiheit und exportieren Sie den Inhalt.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie wirkungsvolle Führungskräftekommunikation

Erstellen Sie professionelle und inspirierende Videos für Führungskräfteankündigungen und Visionen, um eine stärkere Stakeholder-Abstimmung und Moral zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung effektiver Videos zur Stakeholder-Abstimmung helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell und effizient professionelle Videos zur Stakeholder-Abstimmung zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und natürliche Sprachsynthese, um komplexe Botschaften klar zu kommunizieren und sicherzustellen, dass Ihre Team-Updates und Führungskräfteankündigungen ansprechend sind.

Welche technischen Merkmale machen die AI-Avatare und Sprachsynthesen von HeyGen so realistisch?

Die fortschrittlichen AI-Tools von HeyGen erzeugen hochrealistische AI-Avatare und natürliche Sprachsynthesen durch fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie. Dies stellt sicher, dass Ihre internen Kommunikationen, wie Projektstarts und Schulungssitzungen, authentisch und professionell klingen.

Unterstützt HeyGen automatisch generierte Untertitel für Barrierefreiheit und Verständnis?

Ja, HeyGen generiert automatisch Untertitel für alle Ihre Videoinhalte, um die Barrierefreiheit und das Verständnis für jeden Zuschauer zu verbessern. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre Videos zur Stakeholder-Abstimmung effektiv ein breiteres Publikum erreichen.

Kann HeyGen für verschiedene interne Kommunikationsbedürfnisse über Abstimmungsvideos hinaus genutzt werden?

Absolut, HeyGen ist vielseitig für alle Ihre internen Kommunikationsbedürfnisse, von Projektstarts und Team-Updates bis hin zu Schulungssitzungen. Erstellen Sie ansprechende Videos mit professioneller Qualität und nahtloser Verteilung, was es zu einem idealen AI-Tool für jede Unternehmensbotschaft macht.

