Erstellen Sie Mitarbeiterschulungsvideos mit AI-Effizienz
Steigern Sie das Onboarding und den Wissensaustausch von Mitarbeitern, indem Sie schnell professionelle Schulungsvideos aus Skripten generieren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein umfassendes 60-sekündiges Tutorial-Video für bestehende Mitarbeiter, das ein neues Software-Update detailliert beschreibt und leicht aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion generiert werden kann, unterstützt durch klare Untertitel. Ziel ist eine saubere, schrittweise visuelle Präsentation und ein informativer, artikulierter Voiceover für effektiven Wissensaustausch.
Produzieren Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Erklärvideo für Vertriebsteams, das eine neue Produktfunktion vorstellt und HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen sowie Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzt, um eine schnelle und visuell reiche Produktion zu ermöglichen. Der Ton sollte lebhaft und prägnant sein und die wichtigsten Vorteile für effektive Schulungsvideos hervorheben.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Video für das Management, das zeigt, wie Kosten und Ressourcen gespart werden können, indem interne Schulungsvideos effizient produziert werden, wobei die nahtlose Voiceover-Generierungsfunktion in HeyGen betont wird. Dieses Video sollte einen autoritativen visuellen Stil und eine klare, professionelle Erzählung haben, die eine kluge Investition demonstriert.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Mitarbeiterschulungsprogramme skalieren.
Erstellen und liefern Sie effizient mehr Mitarbeiterschulungsvideos und -kurse an eine globale Belegschaft, um den Wissensaustausch und die Reichweite zu erweitern.
Lernengagement maximieren.
Nutzen Sie AI, um dynamische und interaktive Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement der Mitarbeiter und die Wissensspeicherung erheblich steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Mitarbeiterschulungsvideos?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Mitarbeiterschulungsvideos mühelos zu erstellen, indem es Text in ansprechende Videoinhalte mit AI-Avataren und vorgefertigten Vorlagen verwandelt. Dies rationalisiert den Videoproduktionsprozess und macht ihn auch ohne vorherige Videoerfahrung zugänglich.
Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Schulungsvideos?
HeyGen bietet eine Vielzahl kreativer Werkzeuge zur Verbesserung Ihrer Schulungsvideos, darunter eine umfangreiche Medienbibliothek, anpassbare Vorlagen und dynamische Animationsoptionen. Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, visuell ansprechende Inhalte zu gestalten, die Aufmerksamkeit erregen und den Wissensaustausch effektiv fördern.
Kann HeyGen die Anpassung des Brandings für meine Mitarbeiter-Onboarding-Inhalte unterstützen?
Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben und spezifische Schriftarten leicht integrieren, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren internen Kommunikationen zu gewährleisten.
Unterstützt HeyGen das Hinzufügen von Voiceovers und Untertiteln zu Tutorial-Videos?
Ja, HeyGen unterstützt nahtlos die Generierung von Voiceovers aus Text und bietet eine natürlich klingende Erzählung für Ihre How-to-Tutorial-Videos. Darüber hinaus generiert die Plattform automatisch Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für alle Mitarbeiter zugänglich und leicht verständlich sind.