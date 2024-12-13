Sprint-Demo-Videos mit AI erstellen: Agil & Mitreißend

Erstellen Sie mühelos professionelle Sprint-Demo-Videos. Nutzen Sie HeyGen's AI-Avatare, um schnelle, ansprechende Updates zu liefern und die Teamzusammenarbeit zu optimieren.

278/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges dynamisches und ansprechendes Video für Remote-Entwicklungsteams und Projektleiter, das schnelle, asynchrone Video-Updates zur Verbesserung der Teamzusammenarbeit zeigt, indem Sie HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um Notizen schnell in überzeugende Inhalte zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 30-sekündiges visuell klares und energetisches Sprint-Demo-Video für Softwareentwickler und Scrum-Master, das zeigt, wie man Sprint-Demo-Videos einfach erstellt, komplett mit einer energetischen Voiceover, die mit HeyGen's Voiceover-Generierungsmöglichkeiten erzeugt wird.
Beispiel-Prompt 3
Entwerfen Sie ein 60-sekündiges informatives und geschäftsfreundliches Video für Stakeholder und das Management, das sich darauf konzentriert, wie man Video-Updates effektiv teilt und ein breiteres Publikum anspricht, indem man die Zugänglichkeit durch HeyGen's Untertitel/Captions sicherstellt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Sprint-Demo-Videos erstellt

Produzieren Sie schnell professionelle, asynchrone Video-Updates für Stakeholder. Optimieren Sie Sprint-Reviews und zeigen Sie den Fortschritt Ihres Teams mühelos.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Demo mit einer Vorlage
Beginnen Sie Ihr Sprint-Demo, indem Sie eine AI-gestützte Vorlage auswählen, die einen professionellen und effizienten Ausgangspunkt für Ihr Video bietet.
2
Step 2
Fügen Sie einen AI-Avatar-Sprecher hinzu
Steigern Sie die Professionalität Ihres Videos, indem Sie einen AI-Avatar integrieren, der als überzeugender Sprecher für Ihre Produkt-Updates fungiert.
3
Step 3
Nehmen Sie Bildschirm-Inhalte auf oder laden Sie sie hoch
Zeigen Sie Ihr Produkt in Aktion, indem Sie Live-Bildschirmaufnahmen einfügen oder vorhandene Medien direkt in Ihr Video hochladen.
4
Step 4
Polieren und teilen Sie Ihr Video
Nutzen Sie den AI-Video-Editor, um Ihr professionelles Sprint-Demo zu finalisieren, indem Sie Funktionen wie Untertitel hinzufügen, bevor Sie es teilen, um die Kommunikation mit Stakeholdern zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle asynchrone Demo-Updates generieren

.

Produzieren Sie schnell prägnante, ansprechende Videoclips, um den Sprint-Fortschritt asynchron zu teilen und die Teamzusammenarbeit und das Stakeholder-Bewusstsein zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Sprint-Reviews für Agile-Teams optimieren?

HeyGen ermöglicht es Agile-Teams, schnelle, asynchrone Video-Updates für Sprint-Demos zu erstellen, was es erleichtert, professionelle Videos mit Stakeholdern zu teilen und Sprint-Reviews effizient zu gestalten.

Kann ich AI-Avatare und Text-zu-Video für meine Sprint-Demo-Videos nutzen?

Absolut, HeyGen's leistungsstarker Text-zu-Video-Generator erlaubt es Ihnen, Skripte schnell in ansprechende Sprint-Demo-Videos mit realistischen AI-Avataren zu verwandeln, die als Ihr AI-Sprecher fungieren.

Wie verbessern HeyGen's AI-gestützte Vorlagen die Videoproduktion?

HeyGen bietet AI-gestützte Vorlagen und einen intuitiven AI-Video-Editor, um Ihnen zu helfen, schnell professionelle Videos mit benutzerdefinierten Hintergründen und Branding-Kontrollen zu produzieren, die für ein poliertes Erscheinungsbild sorgen.

Unterstützt HeyGen Bildschirmaufnahmen und automatische Untertitel für Demos?

Ja, HeyGen integriert Bildschirmrekorder, um Ihre Demos effektiv aufzunehmen. Zusätzlich fügt der AI-Untertitel-Generator automatisch Untertitel hinzu, wodurch Ihre professionellen Videos zugänglich und leicht mit Ihrem Publikum zu teilen sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo