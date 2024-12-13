HeyGen verbessert die Kommunikation, indem es Lehrern ermöglicht, einfach Video-Updates für die Elternbeteiligung zu erstellen, wie Fortschrittsberichte für IEP-Meetings oder die Präsentation von Schülerleistungen. Diese Videos bieten eine klarere und ansprechendere Möglichkeit, Informationen zu teilen, und fördern ein besseres Verständnis bei allen Beteiligten.