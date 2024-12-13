HeyGen ist ideal, um nicht nur Orientierungsvideos, sondern auch wirkungsvolle Spa-Marketing-Videos und Social-Media-Inhalte zu erstellen. Mit Funktionen wie dem Ändern des Seitenverhältnisses und verschiedenen Exportvorgaben können Sie Ihre Werbevideos problemlos für verschiedene Plattformen anpassen und effektiv ein breiteres Publikum erreichen.