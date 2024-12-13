Ja, HeyGen bietet ein umfassendes Instruktionspanel und einen Bearbeitungsmodus mit umfangreichen technischen Steuerungen. Sie können Branding-Elemente wie Logos und Farben anwenden, Seitenverhältnisse anpassen und Elemente wie Verzögerungen und Schleifen für Segmente verwalten, um sicherzustellen, dass Ihr endgültiges Video perfekt mit Ihren technischen Anforderungen und Ihrer Markenidentität übereinstimmt.