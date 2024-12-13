HeyGen verbessert das Wissensmanagement erheblich, indem es SOPs durch Video-SOPs ansprechend und leicht konsumierbar macht, wodurch die Zeit für traditionelle Dokumentationen reduziert wird. Dies stellt sicher, dass neue Mitarbeiter eine konsistente und effektive Einarbeitung erhalten, indem sie komplexe Arbeitsabläufe visuell erlernen und HeyGens intuitiven Videoerstellungsprozess nutzen.