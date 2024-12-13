Wie man SOP-Schulungsvideos schnell und einfach erstellt

Optimieren Sie die Einarbeitung und Schulung von Mitarbeitern mit ansprechenden Video-SOPs, verbessert durch realistische KI-Avatare.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für technische Redakteure und Projektleiter, das zeigt, wie bestehende Dokumentationen in klare Standardarbeitsanweisungen mithilfe von Videos umgewandelt werden können. Der visuelle und akustische Stil sollte informativ und autoritativ sein, wobei ein KI-Avatar den Inhalt präsentiert. Betonen Sie die Leistungsfähigkeit von Text-zu-Video aus einem Skript, um komplexe Anweisungen in ansprechende visuelle Anleitungen zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein dynamisches 90-Sekunden-Video für Abteilungsleiter und Teams zur Prozessverbesserung, das die Erstellung von Video-SOPs zur Klärung komplexer Arbeitsabläufe veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte praktisch und handlungsorientiert sein, mit Bildschirmaktionen und synchronisierten Untertiteln. Zeigen Sie, wie nahtlose Sprachgenerierung es einfach macht, jeden Schritt präzise zu erklären.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein einladendes 1,5-minütiges Video für globale L&D-Teams, das zeigt, wie man SOP-Schulungsvideos erstellt, die auf neue Mitarbeiter in verschiedenen Regionen zugeschnitten sind. Der visuelle Stil sollte global zugänglich und ansprechend sein, mit vielfältigen visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Heben Sie hervor, wie einfach die Lokalisierung mit fortschrittlichen Sprachgenerierungsoptionen für verschiedene Sprachen wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von SOP-Schulungsvideos funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Standardarbeitsanweisungen schnell in ansprechende, leicht verständliche Schulungsvideos mit HeyGens KI-gestützter Plattform für eine effiziente Mitarbeitereinarbeitung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr SOP-Skript
Skizzieren Sie Ihre Standardarbeitsanweisung. Nutzen Sie eine HeyGen-Vorlage oder fügen Sie Ihr bestehendes Skript ein, um die Grundlage Ihres Videos zu bilden und klare, präzise Anweisungen zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie einen KI-Avatar, der Ihre SOP erzählt. Verbessern Sie Ihre Videoinhalte, indem Sie Bildschirmaufnahmen, Stock-Medien aus unserer Bibliothek oder eigene Assets hinzufügen, um jeden Schritt effektiv zu veranschaulichen.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding und Lokalisierung an
Wenden Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen an. Fügen Sie professionelle Sprachgenerierung und Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Video-SOPs zugänglich, lokalisiert und konsistent mit der Identität Ihres Unternehmens sind.
4
Step 4
Erstellen und teilen Sie Ihr Schulungsvideo
Produzieren Sie Ihre hochwertigen KI-gestützten Video-SOPs. Exportieren Sie Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen, sodass es bereit für effizientes Mitarbeitertraining und nahtloses Wissensmanagement ist.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe medizinische SOPs

Klärung komplexer medizinischer Verfahren und Verbesserung des Lernens für medizinisches Fachpersonal mit vereinfachten KI-Videos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von KI-gestützten Video-SOPs für effektives Mitarbeitertraining vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende KI-gestützte Video-SOPs aus einem einfachen Skript oder einer Vorlage zu erstellen und komplexe Dokumentationen in dynamische Mitarbeiterschulungsmodule zu verwandeln. Durch die Nutzung von KI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie optimiert HeyGen Ihre Arbeitsabläufe für eine schnellere Inhaltserstellung.

Kann HeyGen helfen, meine Video-SOPs zu lokalisieren und KI-Avatare für diverse globale Teams zu nutzen?

Absolut, HeyGen unterstützt eine robuste Lokalisierung Ihrer Video-SOPs durch Sprachgenerierung und Untertitel, wodurch Ihre Inhalte weltweit zugänglich werden. Sie können konsistente KI-Avatare nutzen, um Informationen professionell in allen Versionen zu präsentieren, was die Einarbeitung neuer Mitarbeiter unabhängig von ihrer Sprache verbessert.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Entwicklung von Standardarbeitsanweisungen mit Videos zu optimieren?

HeyGen bietet eine umfassende Suite von KI-gestützten Tools zur Entwicklung von Standardarbeitsanweisungen mit Videos, einschließlich anpassbarer Vorlagen und Szenen. Sie können jedes Skript in ein Video umwandeln und Medien aus der Medienbibliothek sowie Branding-Kontrollen einfügen, um Konsistenz über Ihre SOPs hinweg zu gewährleisten.

Wie verbessert HeyGen das Wissensmanagement und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter mit Video-SOPs?

HeyGen verbessert das Wissensmanagement erheblich, indem es SOPs durch Video-SOPs ansprechend und leicht konsumierbar macht, wodurch die Zeit für traditionelle Dokumentationen reduziert wird. Dies stellt sicher, dass neue Mitarbeiter eine konsistente und effektive Einarbeitung erhalten, indem sie komplexe Arbeitsabläufe visuell erlernen und HeyGens intuitiven Videoerstellungsprozess nutzen.

