Erstellen Sie Software-Einführungs-Trainingsvideos mit Leichtigkeit

Steigern Sie die Produktakzeptanz und vereinfachen Sie das Onboarding mit ansprechenden Kundenbildungsvideos, die mühelos mit AI-Avataren erstellt werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Nutzer, die eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu einer neu veröffentlichten Softwarefunktion benötigen; dieses Video sollte dynamische, energiegeladene Visuals verwenden, einschließlich Bildschirmaufnahmen und Textüberlagerungen, begleitet von einem mitreißenden Soundtrack und präzisen Untertiteln, die automatisch aus Ihrem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion generiert werden.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein lebendiges 30-sekündiges Ankündigungsvideo, um alle Mitarbeiter und Stakeholder über eine bevorstehende Softwareeinführung zu informieren, die wichtigsten Vorteile hervorzuheben und die Produktakzeptanz zu fördern; der visuelle Stil sollte modern und eindrucksvoll sein, mit schnellen Szenenwechseln, die HeyGens Medienbibliothek-Stock-Unterstützung nutzen, um Aufregung zu vermitteln und eine selbstbewusste AI-generierte Stimme zu verwenden.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein prägnantes 45-sekündiges Tutorial für Nutzer vor, die häufige Softwareprobleme beheben, um Supportanfragen zu reduzieren; der visuelle Stil sollte praktisch und informativ sein, mit einem hilfreichen AI-Avatar, der Lösungen demonstriert und klaren Bildschirmtext verwendet, alles verstärkt durch HeyGens AI-Avatare und Sprachgenerierungsfähigkeiten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Software-Einführungs-Trainingsvideos erstellt

Optimieren Sie Ihre Softwareeinführungen und steigern Sie die Nutzerakzeptanz mit ansprechenden, professionellen Trainingsvideos, die komplexe Funktionen in leicht verständliche Anleitungen vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsskript
Skizzieren Sie die neuen Funktionen Ihrer Software und die Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Verwenden Sie Ihr Skript als Grundlage für die leistungsstarke Text-zu-Video-Generierung, um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke visuell zu repräsentieren und Ihre Trainingsinhalte effektiv zu vermitteln, wodurch Ihre Videos ansprechender werden.
3
Step 3
Fügen Sie Visuals und Voiceover hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie relevante Medien aus unserer Stock-Bibliothek hinzufügen, klare Voiceovers für Ihren gewählten Avatar generieren und Untertitel/Captions einfügen, um das Verständnis zu fördern.
4
Step 4
Exportieren und nahtlos teilen
Finalisieren Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen, exportieren Sie es dann im optimalen Seitenverhältnis für Ihre Lernplattform oder interne Wissensdatenbank, um eine breite Zugänglichkeit zu gewährleisten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Softwarekonzepte

Erklären Sie komplexe Softwarefunktionen und -prozesse durch AI-gestützte Videos, die komplexe Themen für Nutzer leicht verständlich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinem SaaS-Unternehmen helfen, effektive Kundenbildungsvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es SaaS-Unternehmen, schnell hochwertige Kundenbildungsvideos und Onboarding-Inhalte mit AI-Avataren und vielseitigen Vorlagen zu erstellen. Dies vereinfacht die Vermittlung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Produktakzeptanz, verbessert das Nutzerverständnis und reduziert Supportanfragen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung ansprechender Software-Tutorials?

HeyGen bietet fortschrittliche Funktionen wie AI-Avatare und AI-Sprachintegration, um dynamische Software-Tutorials zu erstellen. Sie können Bildschirmaufnahmen mit professioneller Erzählung kombinieren, um klare, Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jede Software zu liefern.

Ist HeyGen geeignet, um umfassende Software-Einführungs-Trainingsvideos in großem Maßstab zu erstellen?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, die Erstellung von Software-Einführungs-Trainingsvideos und Inhalten für Wissensdatenbanken zu optimieren. Seine Text-zu-Video-Funktionalität und Branding-Kontrollen ermöglichen eine konsistente, effiziente Produktion für all Ihre Trainingsbedürfnisse.

Wie wirkt sich die Nutzung von HeyGen für Trainingsvideos auf die Produktakzeptanz und Supportanfragen aus?

Durch die Nutzung von HeyGen zur Erstellung klarer und zugänglicher Trainingsvideos können Unternehmen die Produktakzeptanz erheblich verbessern und Supportanfragen reduzieren. Hochwertige visuelle Anleitungen stellen sicher, dass Nutzer die Software eigenständig lernen und effektiv nutzen können.

