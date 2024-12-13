Erstellen Sie Social-Copy-Trainingsvideos, die konvertieren

Steigern Sie Ihr Social-Media-Texttraining mit ansprechenden Beiträgen, die mühelos mit HeyGens AI-Avataren erstellt werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein dynamisches 45-sekündiges Erklärvideo für Content-Ersteller und Social-Media-Manager, das zeigt, wie man ansprechende Beiträge mit einem überzeugenden Call-to-Action erstellt. Verwenden Sie einen modernen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und eindrucksvollen Animationen, unterstützt von einem klaren, energetischen Voiceover, das durch HeyGens Voiceover-Generierungsfähigkeiten perfektioniert werden kann.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Informationsvideo für Marken, die eine konsistente Online-Präsenz entwickeln möchten, mit dem Fokus auf der Etablierung einer einzigartigen Markenstimme in ihren Social-Media-Inhalten. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, wobei HeyGens AI-Avatare verwendet werden, um verschiedene Markentöne zu demonstrieren, begleitet von einem anspruchsvollen Audiotrack.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein umfassendes 90-sekündiges Anleitungsvideo für Einsteiger-Marketer und Studenten, das sie durch den Prozess der Erstellung von Social-Copy-Trainingsvideos für verschiedene Social-Media-Plattformen führt. Die visuelle Umsetzung sollte informativ und strukturiert sein, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen für ein professionelles Layout genutzt werden, gepaart mit einer autoritativen, aber zugänglichen Stimme.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Social-Copy-Trainingsvideos erstellt

Produzieren Sie schnell ansprechende und informative Trainingsvideos für Social-Media-Texten, um sicherzustellen, dass Ihr Team überzeugende Inhalte für jede Plattform entwickelt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen Avatar
Beginnen Sie damit, Ihr Social-Media-Text-Trainingsskript in HeyGen einzufügen. Wählen Sie dann aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren und Ihren Text sofort in ein ansprechendes Video zu verwandeln.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle und Branding-Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Trainingsvideo mit relevanten visuellen Elementen aus HeyGens Medienbibliothek. Wenden Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit den speziellen Branding-Kontrollen an, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
3
Step 3
Verwenden Sie Vorlagen und optimieren Sie für Plattformen
Nutzen Sie HeyGens vielseitige Vorlagen & Szenen, um Ihr Training effektiv zu strukturieren. Passen Sie das Seitenverhältnis des Videos an, um perfekt zu verschiedenen Social-Media-Plattformen zu passen, von Kurzform-Inhalten bis hin zu längeren Tutorials.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Training
Sobald Ihr Trainingsvideo fertiggestellt ist, exportieren Sie es in Ihrer bevorzugten Auflösung und Ihrem bevorzugten Format. Sie haben erfolgreich ein professionelles und ansprechendes Video erstellt, um die Social-Media-Textfähigkeiten Ihres Teams zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Lernengagement und die Behaltensquote

Nutzen Sie AI, um das Social-Copy-Training interaktiver und einprägsamer zu gestalten, um ein höheres Engagement der Lernenden und eine bessere Behaltensquote der Fähigkeiten zu gewährleisten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Social-Copy-Trainingsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung hochwertiger Trainingsvideos für Social-Media-Texte, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell Bildungsinhalte zu entwickeln, die die Social-Media-Content-Strategie Ihres Teams verbessern.

Welche Vorteile bietet HeyGen für Social-Media-Marketing-Teams?

HeyGen befähigt Social-Media-Marketing-Teams, schnell ansprechende Beiträge und überzeugende Texttrainings zu erstellen. Mit Funktionen wie Voiceover-Generierung und anpassbaren Vorlagen können Sie die Erstellung vielfältiger Social-Media-Inhalte über verschiedene Plattformen hinweg optimieren.

Kann HeyGen helfen, die Schreibfähigkeiten für Social Media zu verbessern?

Ja, HeyGen ist ein hervorragendes Werkzeug, um die Schreibfähigkeiten für Social Media zu verbessern, indem es Ihre Skripte in dynamische Trainingsvideos verwandelt. Die Text-zu-Video-Funktion hilft dabei, zu visualisieren, wie man effektiv Social-Media-Texte schreibt und eine konsistente Markenstimme sicherstellt.

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von Inhalten für Social-Media-Plattformen?

HeyGen erleichtert die Erstellung von Inhalten für Social-Media-Plattformen, indem es geschriebene Skripte in ansprechende Videos mit AI-Avataren und automatisierten Untertiteln umwandelt. Dies macht es einfach, Kurzform-Inhalte mit klaren Handlungsaufforderungen zu produzieren, die für verschiedene Social-Media-Kanäle optimiert sind.

