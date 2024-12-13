Erstellen Sie schnell Snapshot-Trainingsvideos mit AI
Produzieren Sie mühelos ansprechende Snapshot-Videos für Einarbeitung und Produktschulungen, mit lebensechten AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein dynamisches, 90-sekündiges, ansprechendes Snapshot-Trainingsvideo, das ein neues Produktmerkmal den internen Verkaufsteams und externen Produktnutzern erklärt und seine Vorteile und Nutzung zeigt. Der visuelle Stil sollte klare Produktdemonstrationen mit Stockmaterial aus der Medienbibliothek beinhalten, ergänzt durch automatisch generierte Untertitel für Barrierefreiheit und ein klares, instruktives Voiceover, das über Text-zu-Video aus dem Skript erstellt wird.
Entwickeln Sie ein umfassendes, 2-minütiges Trainingsvideo, das häufige Herausforderungen für Remote-Teams anspricht und sich auf Kommunikationsbest-Praktiken für globale Zielgruppen konzentriert. Der visuelle Stil sollte professionell sein und einen vielfältigen AI-Avatar nutzen, um Botschaften zu vermitteln, mit dem zusätzlichen Vorteil der Voiceover-Generierung, die mehrsprachige Präsentationen unterstützt, sowie Untertitel, um Barrierefreiheit zu gewährleisten.
Erstellen Sie ein schnelles, 45-sekündiges Snapshot-Trainingsvideo für Customer Success Teams, das einen häufigen Lösungsschritt für ein Softwareprodukt für bestehende Kunden demonstriert. Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen und Szenen für eine schnelle Erstellung und liefern Sie die Lösung prägnant über Text-zu-Video aus dem Skript, wobei sichergestellt wird, dass das Video leicht für verschiedene soziale Plattformen mit Größenanpassung und Exporten angepasst werden kann.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement im Training.
Nutzen Sie AI, um ansprechende Snapshot-Trainingsvideos zu erstellen, die die Lernretention verbessern und den gesamten Wissenstransfer optimieren.
Vereinfachen Sie die Kursentwicklung.
Entwickeln Sie effizient zahlreiche Snapshot-Trainingsvideos und -kurse und erweitern Sie mühelos Ihre Reichweite auf ein globales Publikum.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-gestützten Snapshot-Videos?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, die es Ihnen ermöglicht, Skripte effizient in professionelle, AI-gestützte Snapshot-Videos zu verwandeln. Sie können schnell ansprechende Snapshot-Trainingsvideos erstellen, ohne komplexe Filmaufnahmen oder Bearbeitungen.
Welche technischen Funktionen tragen zu ansprechenden Snapshot-Trainingsvideos mit HeyGen bei?
HeyGen bietet robuste Funktionen wie hochwertige AI-Voiceovers, anpassbare AI-Avatare und eine reichhaltige Bibliothek von Vorlagen, um Ihre Trainingsvideos dynamisch zu gestalten. Diese Fähigkeiten stellen sicher, dass Ihr Inhalt, von der Einarbeitung bis zur Produktschulung, wirkungsvoll und professionell ist.
Bietet HeyGen automatisch generierte Untertitel und mehrsprachige Voiceovers für Trainingsinhalte?
Ja, HeyGen beinhaltet einen AI-Untertitel-Generator für automatisch generierte Untertitel, die die Zugänglichkeit Ihrer Trainingsvideos verbessern. Zusätzlich können Sie mehrsprachige Voiceovers erstellen, wodurch Ihre Snapshot-Trainingsvideos für diverse globale Zielgruppen effektiv sind.
Kann ich AI-Avatare verwenden, um wirkungsvolle Produktschulungsvideos mit HeyGen zu erstellen?
Absolut. HeyGens AI-Avatare sind perfekt, um klare und konsistente Produktschulungen zu liefern, indem sie als Ihr AI-Voice-Actor agieren. Dies ermöglicht es Ihnen, fesselnde Snapshot-Trainingsvideos zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und die Wissensspeicherung verbessern.