Erstellen Sie Schulungsvideos für kleine Unternehmen mit Leichtigkeit

Produzieren Sie ansprechende Schulungsvideos für Ihr kleines Unternehmen. Wandeln Sie mühelos jedes Skript in überzeugende Visuals mit HeyGen's Text-zu-Video um.

325/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Schulungsvideo für bestehende Mitarbeiter zu einem neuen Compliance-Verfahren. Streben Sie einen professionellen, sauberen visuellen Stil mit einem ruhigen, beruhigenden Ton an, indem Sie HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um Genauigkeit zu gewährleisten, und fügen Sie Untertitel für Barrierefreiheit hinzu.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges animiertes Schulungsvideo für vielbeschäftigte Unternehmer, das schnell ein komplexes Marketingkonzept erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte schnelllebig sein, mit modernen Grafiken und beschwingter Hintergrundmusik, wobei HeyGen's Vorlagen & Szenen sowie Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für dynamische Visuals genutzt werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Video-Tutorial für Kleinunternehmer, wie man effektiv Schulungsvideos intern produziert. Verwenden Sie einen authentischen, gesprächigen Interview-Stil in Bild und Ton, indem Sie einen HeyGen AI-Avatar als Moderator einsetzen und die Funktion zur Größenanpassung & Exporte für die plattformübergreifende Verteilung nutzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsvideos für kleine Unternehmen erstellt

Entwickeln Sie ansprechende und effektive Schulungsinhalte für Ihr Team oder Ihre Kunden mit leistungsstarken AI-Tools, die die Produktion vom Skript bis zum fertigen Video vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Schulungsinhalts. HeyGen nutzt Ihr **Text-zu-Video aus Skript**, um automatisch ein Video zu generieren, das Ihre Worte in eine professionelle Präsentation verwandelt. Dies bildet die Grundlage für klare und prägnante Mitarbeiterschulungsvideos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Moderator und die Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl von lebensechten **AI-Avataren**, um Ihre Informationen zu präsentieren. Kombinieren Sie Ihren gewählten Avatar mit einem passenden Hintergrund oder einer Vorlage, um ein ansprechendes visuelles Setting für Ihre Schulungsvideos für kleine Unternehmen zu schaffen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Visuals und Branding
Personalisieren Sie Ihr Video mit dem Logo und den Farben Ihres Unternehmens mithilfe von **Branding-Kontrollen**. Bereichern Sie Ihre Schulung weiter mit Stock-Medien, Bildschirmaufnahmen oder interaktiven Elementen, um Ihren Inhalt dynamisch und leicht verständlich zu machen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr endgültiges Schulungsvideo
Sobald Ihr Schulungsvideo fertig ist, verwenden Sie die Funktion **Größenanpassung & Exporte**, um es im gewünschten Format und in den gewünschten Abmessungen zu rendern. Ihr poliertes Video ist nun bereit, Ihr Team oder Publikum zu schulen und zu informieren, was den Prozess der Erstellung von Schulungsvideos vereinfacht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie schnelle, ansprechende Schulungsvideos

.

Produzieren Sie schnell kurze, wirkungsvolle Schulungsvideos und How-to-Anleitungen, ideal für schnelles Onboarding, Prozesserklärungen oder Produkttutorials.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Schulungsvideos für mein kleines Unternehmen zu erstellen?

HeyGen verwandelt Skripte in professionelle Video-Tutorials mit AI-Avataren und Voiceovers, was es einfach macht, ansprechende Schulungsvideos zu erstellen. Sie können hochwertige Inhalte ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse produzieren.

Was ist der schnellste Weg, um Mitarbeiterschulungsvideos zu produzieren?

HeyGen ermöglicht die schnelle Produktion von Mitarbeiterschulungsvideos, indem Textskripte in vollständige Videos mit AI-Avataren und synchronisierten Voiceovers umgewandelt werden. Die intuitive Benutzeroberfläche und Vorlagen vereinfachen den gesamten Erstellungsprozess.

Kann ich Branding und Untertitel zu meinen Schulungsvideos für kleine Unternehmen mit HeyGen hinzufügen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in Ihre Schulungsvideos zu integrieren. Sie können auch problemlos automatisch generierte Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit zu verbessern.

Wie erstelle ich hochwertige How-to-Videos für mein Team?

Mit HeyGen können Sie ganz einfach professionelle How-to-Videos erstellen, indem Sie mit einem Skript beginnen und AI-Avatare Ihren Inhalt präsentieren lassen. Nutzen Sie Funktionen wie die Integration von Bildschirmaufnahmen und eine Medienbibliothek, um Ihre Video-Tutorials zu bereichern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo