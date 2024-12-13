Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Arbeitssicherheitsvideos mit dem Logo und den Farben Ihres Unternehmens anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihr Inhalt zur Vermeidung von Ausrutschen und Stürzen perfekt mit Ihren bestehenden EHS-Trainingsmaterialien und Ihrer Markenidentität übereinstimmt.