Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Geschäftsleute, die ihre "Präsentationsfähigkeiten" verbessern möchten. Dieser prägnante "Schulungsvideo"-Leitfaden sollte einen professionellen und klaren visuellen Stil mit präziser Erzählung aufweisen und HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion für eine effiziente Inhaltsvermittlung nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Lehrvideo, das auf Pädagogen und Unternehmensschulungen zugeschnitten ist und zeigt, wie man "Visuals für Schulungen" für überzeugende "E-Learning-Videos" optimiert. Die Ästhetik sollte informativ und modern sein, mit beruhigender Hintergrundmusik, und HeyGens "Voiceover-Generierung" für klare und konsistente Audio verwenden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Schnelltipps-Video für erfahrene Videoproduzenten und Grafikdesigner, das fortgeschrittene "Design-Tutorials" zeigt, um ihren "Videoproduktionsprozess" zu verbessern. Dieses dynamische und schnelle Stück sollte zeitgenössische Musik enthalten und HeyGens "Vorlagen & Szenen" für eine schnelle und stilvolle Produktion nutzen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Foliendesign-Schulungsvideos erstellt

Verwandeln Sie Ihr Foliendesign-Know-how mühelos in ansprechende, professionelle Schulungsvideos, indem Sie HeyGens leistungsstarke AI-Funktionen für beeindruckende Ergebnisse nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsvideo-Skript
Entwerfen Sie den Inhalt Ihrer Foliendesign-Lektion. Verwenden Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihr schriftliches Material mühelos in eine dynamische Videonarration zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar und Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren" Ihren Präsentator aus und laden Sie Ihre spezifischen Foliendesigns und andere Visuals hoch, um Ihre Schulungsinhalte zu bereichern.
3
Step 3
Fügen Sie ein ansprechendes Voiceover hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und Wirkung Ihres Schulungsvideos, indem Sie professionelle Erzählungen mit HeyGens "Voiceover-Generierung" integrieren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Anweisungen perfekt vermittelt werden.
4
Step 4
Anwenden von Branding und Exportieren
Passen Sie Ihr Video mit Ihren einzigartigen Logos und Farben mithilfe von HeyGens "Branding-Kontrollen" an. Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr fertiges Schulungsvideo einfach für jede Plattform.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende Video-Snippets erstellen

Erstellen Sie kurze, ansprechende Videoclips und Tutorials aus Ihren Schulungsinhalten für eine breitere Verbreitung und Wirkung.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Schulungsvideos mühelos zu erstellen, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt. Sie können Ihre Foliendesign-Konzepte schnell in dynamische Bildungsinhalte verwandeln und dabei erheblich Zeit und Ressourcen bei der Videoproduktion sparen.

Kann ich meine bestehenden Foliendesign-Präsentationen in ausgefeilte Videos umwandeln?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihre bestehenden Foliendesign-Inhalte in überzeugende Präsentationsvideos zu konvertieren. Nutzen Sie unsere anpassbaren Vorlagen, fügen Sie AI-Avatare hinzu und generieren Sie Voiceovers, um hochwertige visuelle Inhalte für Ihr Publikum zu erstellen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung von E-Learning-Videos und Tutorials?

HeyGen bietet robuste Werkzeuge zur Erstellung effektiver E-Learning-Videos und Design-Tutorials, einschließlich AI-Avatare, Text-zu-Video-Generierung und automatische Untertitel. Diese Funktionen stellen sicher, dass Ihre Bildungsinhalte zugänglich und ansprechend für umfassende Videotrainings sind.

Ist es einfach, mit HeyGen Videos in professioneller Qualität für Online-Kurse zu produzieren?

Absolut. HeyGen macht es einfach, Videos in professioneller Qualität für Online-Kurse zu produzieren, ohne dass Vorkenntnisse in der Videobearbeitung erforderlich sind. Mit intuitiven Werkzeugen wie anpassbaren Vorlagen, Branding-Kontrollen und verschiedenen Exporten im Seitenverhältnis können Sie mühelos Videos erstellen, die Ihre Lernenden fesseln.

