Sie können eine Vielzahl von Inhalten erstellen, von Erklärungen zum "Verhaltenskodex auf der Piste" bis hin zu "Know Before You Go"-Leitfäden, alles als professionelle Videos. HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung machen es einfach, wichtige Informationen für sicheres Skifahren und Snowboarden zu vermitteln.