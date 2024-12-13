Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Unternehmens in jedes Video zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Videos zur Verlustprävention und Mitarbeiterschulung eine professionelle und kohärente Markenidentität bewahren.