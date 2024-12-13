Erstelle kurze Videos mühelos mit KI-Tools
Entfesseln Sie Ihre Kreativität mit KI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen für atemberaubende YouTube Shorts, TikTok-Videos und Instagram Reels.
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.
Tauchen Sie ein in die Welt des Storytellings mit einem 60-sekündigen Erzählvideo, das mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt wurde. Ideal für Inhaltskreateure, die darauf abzielen, ihr YouTube Shorts Publikum zu fesseln, wird dieses Video kinoreife Visuals mit einem fesselnden Voiceover kombinieren, das von unserer KI generiert wurde. Die nahtlose Integration von Videovorlagen gewährleistet ein poliertes und professionelles Ergebnis, zugeschnitten auf Ihre einzigartige Vision.
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Werbevideo, das in den Instagram Reels mit HeyGens Medienbibliothek und Stock-Unterstützung auffällt. Entwickelt für Vermarkter und Kleinunternehmer, wird dieses Video auffällige Vorlagen und von KI angetriebene Sprachausgaben nutzen, um Ihre Botschaft wirkungsvoll zu übermitteln. Die Möglichkeit, die Größe zu ändern und in verschiedenen Seitenverhältnissen zu exportieren, stellt sicher, dass Ihr Inhalt auf jeder Plattform perfekt aussieht.
Binden Sie Ihr Publikum mit einem 45-sekündigen Bildungsvideo unter Verwendung der Untertitel- und Beschriftungsfunktion von HeyGen ein. Perfekt für Pädagogen und Trainer, kombiniert dieses Video klare, informative Visualisierungen mit einer professionellen Sprachaufnahme, um das Lernen zu verbessern. Die intuitiven Videobearbeitungswerkzeuge ermöglichen es Ihnen, jeden Aspekt individuell anzupassen, sodass Ihr Inhalt sowohl informativ als auch visuell ansprechend ist.
Kreativmotor
Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit
Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
End-to-End-Videogenerierung
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Mit Struktur und Absicht erstellt
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Anwendungsfälle
HeyGen ermöglicht es Kreativen, mühelos kurze Videos mit Hilfe von KI-Videoerzeugern und anpassbaren Vorlagen zu produzieren, ideal für Plattformen wie YouTube Shorts, TikTok und Instagram Reels.
Erstelle fesselnde Videos für soziale Medien.
Create captivating social media clips in minutes with HeyGen's AI-powered tools, enhancing your online presence.
Erstellung leistungsstarker Anzeigen.
Quickly produce high-impact ads using AI video technology, driving engagement and conversions.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, mühelos kurze Videos zu erstellen?
HeyGen bietet eine anfängerfreundliche Plattform mit KI-gesteuerten Werkzeugen, die das Erstellen von Kurzvideos zum Kinderspiel machen. Mit Funktionen wie Drag-and-Drop-Videobearbeitung und anpassbaren Videovorlagen können Sie mühelos ansprechenden Inhalt für Plattformen wie YouTube Shorts, TikTok und Instagram Reels produzieren.
Was macht den Kurzvideo-Ersteller von HeyGen so besonders?
HeyGens Kurzvideo-Ersteller zeichnet sich durch seinen AI-Video-Generator aus, der es Benutzern ermöglicht, mithilfe von KI-Avataren und Sprachsynthese Videos aus Skripten zu erstellen. Dieser innovative Ansatz, kombiniert mit einer umfangreichen Musikbibliothek und Branding-Optionen, stellt sicher, dass Ihre Videos sowohl einzigartig als auch professionell sind.
Kann ich den Stil meiner Videos mit HeyGen anpassen?
Absolut! HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, die es Ihnen erlauben, Ihre Videos mit Markenkontrollen wie Logos und Farben individuell zu gestalten. Sie können auch aus einer Vielzahl von Videovorlagen und Szenen wählen, um Ihrer kreativen Vision zu entsprechen.
Bietet HeyGen technische Videobearbeitungswerkzeuge an?
Ja, HeyGen umfasst eine Reihe technischer Videobearbeitungswerkzeuge, die darauf ausgelegt sind, Ihren Videokreationprozess zu verbessern. Von der Anpassung des Seitenverhältnisses und dem Export bis hin zum Hinzufügen von Untertiteln und Beschriftungen, stellt HeyGen sicher, dass Ihre Videos poliert sind und für jede Plattform bereitstehen.