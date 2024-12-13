Erstelle kurze Videos mühelos mit KI-Tools

Entfesseln Sie Ihre Kreativität mit KI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen für atemberaubende YouTube Shorts, TikTok-Videos und Instagram Reels.

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Vorschläge aus.

Aufforderung 1
Tauchen Sie ein in die Welt des Storytellings mit einem 60-sekündigen Erzählvideo, das mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt wurde. Ideal für Inhaltskreateure, die darauf abzielen, ihr YouTube Shorts Publikum zu fesseln, wird dieses Video kinoreife Visuals mit einem fesselnden Voiceover kombinieren, das von unserer KI generiert wurde. Die nahtlose Integration von Videovorlagen gewährleistet ein poliertes und professionelles Ergebnis, zugeschnitten auf Ihre einzigartige Vision.
Aufforderung 2
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Werbevideo, das in den Instagram Reels mit HeyGens Medienbibliothek und Stock-Unterstützung auffällt. Entwickelt für Vermarkter und Kleinunternehmer, wird dieses Video auffällige Vorlagen und von KI angetriebene Sprachausgaben nutzen, um Ihre Botschaft wirkungsvoll zu übermitteln. Die Möglichkeit, die Größe zu ändern und in verschiedenen Seitenverhältnissen zu exportieren, stellt sicher, dass Ihr Inhalt auf jeder Plattform perfekt aussieht.
Aufforderung 3
Binden Sie Ihr Publikum mit einem 45-sekündigen Bildungsvideo unter Verwendung der Untertitel- und Beschriftungsfunktion von HeyGen ein. Perfekt für Pädagogen und Trainer, kombiniert dieses Video klare, informative Visualisierungen mit einer professionellen Sprachaufnahme, um das Lernen zu verbessern. Die intuitiven Videobearbeitungswerkzeuge ermöglichen es Ihnen, jeden Aspekt individuell anzupassen, sodass Ihr Inhalt sowohl informativ als auch visuell ansprechend ist.
Kopieren Sie die Aufforderung
In das Erstellungsfeld einfügen
Sehen Sie, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

End-to-End-Videogenerierung

Mit Struktur und Absicht erstellt

So erstellen Sie kurze Videos

Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um mit den leistungsstarken Werkzeugen von HeyGen ansprechende Kurzvideos zu erstellen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage aus
Beginnen Sie damit, aus einer Vielzahl von Videovorlagen zu wählen, die für YouTube Shorts, TikTok-Videos und Instagram Reels entworfen wurden. Diese Vorlagen bieten eine kreative Grundlage, um Ihr Projekt zu starten.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Stil an
Nutzen Sie die Markenkontrollen von HeyGen, um Ihr Video zu personalisieren. Passen Sie Farben an, fügen Sie Ihr Logo hinzu und gestalten Sie den Stil passend zur Identität Ihrer Marke, um einen einzigartigen und professionellen Look zu gewährleisten.
3
Step 3
Musik und Sprachaufnahme hinzufügen
Verbessern Sie Ihr Video mit Ton, indem Sie auf die Musikbibliothek von HeyGen zugreifen. Sie können auch ein Voiceover generieren, um Ihre Geschichte zu erzählen, was Ihr Video spannender und informativer macht.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis für eine optimale Ansicht auf verschiedenen Plattformen. Teilen Sie Ihre Kreation mit der Welt und beobachten Sie, wie Ihr Publikum wächst.

Anwendungsfälle

HeyGen ermöglicht es Kreativen, mühelos kurze Videos mit Hilfe von KI-Videoerzeugern und anpassbaren Vorlagen zu produzieren, ideal für Plattformen wie YouTube Shorts, TikTok und Instagram Reels.

Inspiriere mit motivierenden Videos

Craft uplifting and inspiring videos effortlessly, reaching and resonating with your audience.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, mühelos kurze Videos zu erstellen?

HeyGen bietet eine anfängerfreundliche Plattform mit KI-gesteuerten Werkzeugen, die das Erstellen von Kurzvideos zum Kinderspiel machen. Mit Funktionen wie Drag-and-Drop-Videobearbeitung und anpassbaren Videovorlagen können Sie mühelos ansprechenden Inhalt für Plattformen wie YouTube Shorts, TikTok und Instagram Reels produzieren.

Was macht den Kurzvideo-Ersteller von HeyGen so besonders?

HeyGens Kurzvideo-Ersteller zeichnet sich durch seinen AI-Video-Generator aus, der es Benutzern ermöglicht, mithilfe von KI-Avataren und Sprachsynthese Videos aus Skripten zu erstellen. Dieser innovative Ansatz, kombiniert mit einer umfangreichen Musikbibliothek und Branding-Optionen, stellt sicher, dass Ihre Videos sowohl einzigartig als auch professionell sind.

Kann ich den Stil meiner Videos mit HeyGen anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, die es Ihnen erlauben, Ihre Videos mit Markenkontrollen wie Logos und Farben individuell zu gestalten. Sie können auch aus einer Vielzahl von Videovorlagen und Szenen wählen, um Ihrer kreativen Vision zu entsprechen.

Bietet HeyGen technische Videobearbeitungswerkzeuge an?

Ja, HeyGen umfasst eine Reihe technischer Videobearbeitungswerkzeuge, die darauf ausgelegt sind, Ihren Videokreationprozess zu verbessern. Von der Anpassung des Seitenverhältnisses und dem Export bis hin zum Hinzufügen von Untertiteln und Beschriftungen, stellt HeyGen sicher, dass Ihre Videos poliert sind und für jede Plattform bereitstehen.

